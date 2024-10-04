Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Ancelotti'yi Arda Konusunda İkna Edemiyor

Dünya Ancelotti'yi Arda Konusunda İkna Edemiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 18:29

Real Madrid'de Arda Güler'in aldığı dakikalar İspanya ve Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Ancelotti ise tüm soru ve iddialara karşı geri adım atmıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arda Güler'in Real Madrid'de istediği süreyi alamaması Türk ve İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor.

Arda Güler'in Real Madrid'de istediği süreyi alamaması Türk ve İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor.

Villarreal maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adama Arda Güler sorusu da soruldu.

Villarreal maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adama Arda Güler sorusu da soruldu.

Arda Güler'in daha fazla süre alması yönünde beklentilerin olduğunu hatırlatan gazeteciye Ancelotti'nin yanıtı ise net oldu.

Arda Güler'in daha fazla süre alması yönünde beklentilerin olduğunu hatırlatan gazeteciye Ancelotti'nin yanıtı ise net oldu.

Ancelotti, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Arda Güler'in geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" dedi.

Ancelotti, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Arda Güler'in geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" dedi.

Arda Güler bu sezon İspanyol ekibinde 9 maçta 280 dakika süre alabildi ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

Arda Güler bu sezon İspanyol ekibinde 9 maçta 280 dakika süre alabildi ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Bir teknik direktör her gün bu yeteneği görüp ona nasıl güvenmeyebilir?"

"Bir teknik direktör her gün bu yeteneği görüp ona nasıl güvenmeyebilir?"
twitter.com

"Luka'yı birçok aile üyesinden daha çok seviyorum, Arda Güler'den daha fazla dakika oynamış olması kötü bir şaka. Ancelotti hakkında bazı şeyler kesinlikle savunulamaz."

"Luka'yı birçok aile üyesinden daha çok seviyorum, Arda Güler'den daha fazla dakika oynamış olması kötü bir şaka. Ancelotti hakkında bazı şeyler kesinlikle savunulamaz."
twitter.com

"Modric bu sezon her 22 dakikada bir, Arda Güler ise her 25 dakikada bir kilit pas atıyor. Aradaki farkı biliyor musunuz? Modric bu rakamlara ulaşmak için 32 korner ve 19 serbest vuruş kullandı. Güler ise 5 korner ve 5 serbest vuruş kullandı."

"Modric bu sezon her 22 dakikada bir, Arda Güler ise her 25 dakikada bir kilit pas atıyor. Aradaki farkı biliyor musunuz? Modric bu rakamlara ulaşmak için 32 korner ve 19 serbest vuruş kullandı. Güler ise 5 korner ve 5 serbest vuruş kullandı."
twitter.com

Real Madrid'in devam eden puan kayıpları sonrası:

Real Madrid'in devam eden puan kayıpları sonrası:
twitter.com

"Özgüvenini bitirdi..."

"Özgüvenini bitirdi..."
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın