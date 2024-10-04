Dünya Ancelotti'yi Arda Konusunda İkna Edemiyor
Dünya Ancelotti'yi Arda Konusunda İkna Edemiyor
Real Madrid'de Arda Güler'in aldığı dakikalar İspanya ve Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Ancelotti ise tüm soru ve iddialara karşı geri adım atmıyor.
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Arda Güler'in Real Madrid'de istediği süreyi alamaması Türk ve İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor.
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Villarreal maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adama Arda Güler sorusu da soruldu.
Arda Güler'in daha fazla süre alması yönünde beklentilerin olduğunu hatırlatan gazeteciye Ancelotti'nin yanıtı ise net oldu.
Ancelotti, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Arda Güler'in geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" dedi.
Arda Güler bu sezon İspanyol ekibinde 9 maçta 280 dakika süre alabildi ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.
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"Bir teknik direktör her gün bu yeteneği görüp ona nasıl güvenmeyebilir?"
"Luka'yı birçok aile üyesinden daha çok seviyorum, Arda Güler'den daha fazla dakika oynamış olması kötü bir şaka. Ancelotti hakkında bazı şeyler kesinlikle savunulamaz."
"Modric bu sezon her 22 dakikada bir, Arda Güler ise her 25 dakikada bir kilit pas atıyor. Aradaki farkı biliyor musunuz? Modric bu rakamlara ulaşmak için 32 korner ve 19 serbest vuruş kullandı. Güler ise 5 korner ve 5 serbest vuruş kullandı."
Real Madrid'in devam eden puan kayıpları sonrası:
"Özgüvenini bitirdi..."
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