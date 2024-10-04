Kerem Aktürkoğlu Tartışmalı Bedelle Benfica'ya Gitmişti, Rekor Bedelle Manchester United İddiası Geldi
Kerem Aktürkoğlu Tartışmalı Bedelle Benfica'ya Gitmişti, Rekor Bedelle Manchester United İddiası Geldi
Galatasaray'dan 12 milyon Euro gibi bir bedelle Benfica'ya giden ve çıktığı her maçta gol veya asistlerle takımını sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için kritik bir iddia geldi.
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki 4 yıllık kariyerini sonlandırarak Portekiz temsilcisi Benfica’ya transfer oldu. Bu transferden Galatasaray, 12 milyon Euro bonservis geliri elde etti.
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5 yıllık kontrata imza atan Kerem için belirlenen serbest kalma maddesi ise 60 milyon Euro olmuştu. Şimdi ise adı yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
İspanya'da yayın yapan Fichajes'te yer alan habere göre; Premier Lig takımlarından Manchester United, Benfica'da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Haberde İngiliz devinin transfer için 40 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardığı kaydedildi.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla giydiği beş maçta dört gol iki asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekerken Galatasaray'dan ayrıldığı 12 milyon Euro ise tekrar tartışılmaya başlandı.
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