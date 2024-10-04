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Röportaj Adam Mahsun Karaca, Dünya Yıldızlarının İsimlerini Şaşırarak (!) Güldürdü

Röportaj Adam Mahsun Karaca, Dünya Yıldızlarının İsimlerini Şaşırarak (!) Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 19:04

Röportaj Adam ismiyle tanınan ve çektiği videolarla izleyenleri kendine hayran bırakan Mahsun Karaca bu kez de esprili storysi ile gündem oldu.

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Olimpiyatta ülkemizi guruelandıran Mete Gazoz geçtiğimiz gün Mahsun Karaca ile yan yana geldi. İkilinin buluşmasına Mahsun Karaca bir efsaneyi daha konuk etti.

Olimpiyatta ülkemizi guruelandıran Mete Gazoz geçtiğimiz gün Mahsun Karaca ile yan yana geldi. İkilinin buluşmasına Mahsun Karaca bir efsaneyi daha konuk etti.

Mahsun Karaca, Mete Gazoz ile paylaştığı fotoğrafa "Milli Gururumuz" yazarken etiketlediği isim ise bir başka milli gururumuz Yusuf Dikeç oldu.

Mahsun Karaca, Mete Gazoz ile paylaştığı fotoğrafa "Milli Gururumuz" yazarken etiketlediği isim ise bir başka milli gururumuz Yusuf Dikeç oldu.

Mahsun Karaca'nın güldüren paylaşımı:

Mahsun Karaca'nın güldüren paylaşımı:

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