Röportaj Adam Mahsun Karaca, Dünya Yıldızlarının İsimlerini Şaşırarak (!) Güldürdü
Röportaj Adam Mahsun Karaca, Dünya Yıldızlarının İsimlerini Şaşırarak (!) Güldürdü
Röportaj Adam ismiyle tanınan ve çektiği videolarla izleyenleri kendine hayran bırakan Mahsun Karaca bu kez de esprili storysi ile gündem oldu.
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Olimpiyatta ülkemizi guruelandıran Mete Gazoz geçtiğimiz gün Mahsun Karaca ile yan yana geldi. İkilinin buluşmasına Mahsun Karaca bir efsaneyi daha konuk etti.
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Mahsun Karaca, Mete Gazoz ile paylaştığı fotoğrafa "Milli Gururumuz" yazarken etiketlediği isim ise bir başka milli gururumuz Yusuf Dikeç oldu.
Mahsun Karaca'nın güldüren paylaşımı:
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