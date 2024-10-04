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Türk Takımları İçin Hollandalı Eski Futbolcudan Acı Tespit: Türk Futbolunda Vizyon Yok

Türk Takımları İçin Hollandalı Eski Futbolcudan Acı Tespit: Türk Futbolunda Vizyon Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 19:39 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 19:41

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşen Twente-Fenerbahçe maçını yorumladı. Boulahrouz, Türk takımlarına ağır eleştirilerde bulundu.

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Boulahrouz, maç sonunda yaptığı değerlendirmelerde Türk futbolunun sorunlarını çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

Boulahrouz, maç sonunda yaptığı değerlendirmelerde Türk futbolunun sorunlarını çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

Ziggo Sport’a verdiği röportajda Khalid Boulahrouz, "Twente'nin yakaladığı fırsatlara bakarsanız, daha fazlasını elde edebilirmiş gibi görünüyor. 1-1'lik sonuç kesinlikle yeterli değil" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziggo Sport’a verdiği röportajda Khalid Boulahrouz, "Twente'nin yakaladığı fırsatlara bakarsanız, daha fazlasını elde edebilirmiş gibi görünüyor. 1-1'lik sonuç kesinlikle yeterli değil" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türk futbolu hakkında yorum yapan Khalid Boulahrouz, "Türk takımlarına pek hayran değilim. Hollanda kulüplerinin, Türkiye'nin en iyi takımlarından korkmasına gerek olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk futbolu hakkında yorum yapan Khalid Boulahrouz, "Türk takımlarına pek hayran değilim. Hollanda kulüplerinin, Türkiye'nin en iyi takımlarından korkmasına gerek olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler" diyen Boulahrouz, "Bir de büyük bir isme sahip bir teknik direktör getiriyorlar. Her yıl değişiklik yapıyorlar. Sürekli farklı oyuncular ve teknik direktörler getiriyorlar... Kesinlikle bir vizyonları yok," şeklinde konuştu.

"Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler" diyen Boulahrouz, "Bir de büyük bir isme sahip bir teknik direktör getiriyorlar. Her yıl değişiklik yapıyorlar. Sürekli farklı oyuncular ve teknik direktörler getiriyorlar... Kesinlikle bir vizyonları yok," şeklinde konuştu.

Boulahrouz, "Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Ancak bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz kesinlikle bazı fırsatlar var" dedi. Sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.

Boulahrouz, "Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Ancak bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz kesinlikle bazı fırsatlar var" dedi. Sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.
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