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Merih Demiral'dan Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan'a Heykel Teşekkürü

Merih Demiral'dan Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan'a Heykel Teşekkürü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 22:09

CHP'li Bolu Belediyesi, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelini, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa dikti. Akşam saatlerinde Merih'ten de heykelle ilgili paylaşım geldi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçta iki gol atan Merih Demiral, gollerinin ardından 'bozkurt' işaretiyle tribünleri selamlamıştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçta iki gol atan Merih Demiral, gollerinin ardından 'bozkurt' işaretiyle tribünleri selamlamıştı.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Cezanın kamuoyuna açıklanmasının ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini duyurmuştu. O heykel bugün dikildi.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Cezanın kamuoyuna açıklanmasının ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini duyurmuştu. O heykel bugün dikildi.

"Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan" diyerek paylaşım yapan Merih Demiral, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan" diyerek paylaşım yapan Merih Demiral, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

'Kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir.

Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla..

Teşekkürlerimle...'

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