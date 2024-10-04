Merih Demiral'dan Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan'a Heykel Teşekkürü
Merih Demiral'dan Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan'a Heykel Teşekkürü
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçta iki gol atan Merih Demiral, gollerinin ardından 'bozkurt' işaretiyle tribünleri selamlamıştı.
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Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Cezanın kamuoyuna açıklanmasının ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini duyurmuştu. O heykel bugün dikildi.
"Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan" diyerek paylaşım yapan Merih Demiral, şu sözlerle duygularını dile getirdi:
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