Merih Demiral'dan Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan'a Heykel Teşekkürü

'Kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir.

Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla..

Teşekkürlerimle...'