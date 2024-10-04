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Kerem Aktürkoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı: "Bizimkisi Doğru Yol"

Kerem Aktürkoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı: "Bizimkisi Doğru Yol"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 22:40

Kerem Aktürkoğlu, Kick'te açtığı yayında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. En önemli sorulardan biri de 'Hangi takımlısın?' sorusu oldu. Kerem bu soruyu dalga geçerek yanıtladı.

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Kerem Aktürkoğlu bu akşam Kick'te açtığı yayında hayranlarıyla bir araya geldi. Kerem'le ilgili merak ettiklerini soran taraftarlar ilginç sorulara imza attı.

Kerem Aktürkoğlu bu akşam Kick'te açtığı yayında hayranlarıyla bir araya geldi. Kerem'le ilgili merak ettiklerini soran taraftarlar ilginç sorulara imza attı.

Son zamanlarda hakkında "Fenerbahçeli" iddiaları çıkan Kerem'e "Hangi takımlısın?" sorusu gelince, Kerem de kendini tutamadı.

Son zamanlarda hakkında "Fenerbahçeli" iddiaları çıkan Kerem'e "Hangi takımlısın?" sorusu gelince, Kerem de kendini tutamadı.

Kerem, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var. Ama ben Galatasaraylıyım. Yanlış değil, bizimkisi doğru yol. Onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar" cevabını verdi.

Kerem, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var. Ama ben Galatasaraylıyım. Yanlış değil, bizimkisi doğru yol. Onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar" cevabını verdi.

Kerem'den "Fenerbahçeli" iddialarına yanıt:

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