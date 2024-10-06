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İçerik Üreticisi Sare Ay'dan Yürek Burkan Paylaşım: "Ayşenur Halil'in Annesi Bana Mesaj Atmış"

İçerik Üreticisi Sare Ay'dan Yürek Burkan Paylaşım: "Ayşenur Halil'in Annesi Bana Mesaj Atmış"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 21:34

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İstanbul Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik, tanıdığı İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katlederek tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Bu korkunç olayın ardından içerik üreticisi Sare Ay, katil Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil’in annesinin kendisine mesaj attığını söyledi.

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Yayınladığı videoda, mesaj kutusuna baktığında bu mesajı sonradan fark ettiğini belirten Sare Ay, mesajdaki Ayşenur'un başta başka bir Ayşenur’a ait olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Yayınladığı videoda, mesaj kutusuna baktığında bu mesajı sonradan fark ettiğini belirten Sare Ay, mesajdaki Ayşenur'un başta başka bir Ayşenur’a ait olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Ancak soy isimlerinin aynı olduğunu fark edince, Ayşenur’un annesinin kızına ulaşamamanın çaresizliğiyle sosyal medyada takip ettiği hesaplara mesaj göndermiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Ancak soy isimlerinin aynı olduğunu fark edince, Ayşenur’un annesinin kızına ulaşamamanın çaresizliğiyle sosyal medyada takip ettiği hesaplara mesaj göndermiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

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