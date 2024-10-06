İçerik Üreticisi Sare Ay'dan Yürek Burkan Paylaşım: "Ayşenur Halil'in Annesi Bana Mesaj Atmış"

İstanbul Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik, tanıdığı İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katlederek tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Bu korkunç olayın ardından içerik üreticisi Sare Ay, katil Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil’in annesinin kendisine mesaj attığını söyledi.