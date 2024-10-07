Ayşenur ve İkbal'in Katili Semih Çelik'in Annesi Konuştu: "Keşke Ben Ölseydim!"
Ayşenur ve İkbal'in Katili Semih Çelik'in Annesi Konuştu: "Keşke Ben Ölseydim!"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
'Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi' dedi.
Geçtiğimiz gün İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesinin derin üzüntüsü sürerken, katil Semih Çelik'in annesi ilk kez SABAH'a konuştu. SABAH gazetesine oğlunun 3 yıldır psikolojik sorunları olduğunu açıklayan anne,
'Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi' dedi.
Kaynak: SABAH / Yunus Emre KAVAK
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Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in vahşice katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in acısı tüm ülkeyi sarmış durumda.
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Yaşanan olayın etkileri sürerken, katil Semih Çelik'in annesi ilk kez SABAH gazetesinden Yunus Emre KAVAK'a oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pandemi sürecinde oğlunu kaybettiğini açıklayan anne, "Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim kızınızı uzak tutun götürün kızı izinizi kaybettirin dedim." dedi.
Semih Çelik'in annesi ayrıca, "Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" dedi.
"Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. "
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"Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim."
Olay günü oğlunun kendisini görüntülü aradığını söyleyen anne, "Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" dedi.
"Semih'le İkbal'in buluşma mekanı zaten surlardı. Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler. O da Semih'i bırakamıyordu. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın."
Oğlunun odasında sürekli tabiat ve kadın resimleri çizdiğini söyleyen anne, ""Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi, bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen boş konuşmayan biriydi. Donanımlı okumayı seven bir çocuktu." dedi.
"Ben çok büyük acı çekiyorum evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim, intihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi."
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