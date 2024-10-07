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Enerji Bakanı Bayraktar Duyurdu: Elektrik ve Doğal Gaza Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak

Enerji Bakanı Bayraktar Duyurdu: Elektrik ve Doğal Gaza Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 17:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak' ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

Bayraktar, yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam olmayacağını ifade ederek, ""Elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.

Bayraktar, yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam olmayacağını ifade ederek, ""Elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.

Gazetecilerin Ortadoğu’da yaşanan gerilimin Türkiye’deki doğal gaz fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Bayraktar, şöyle konuştu:

Gazetecilerin Ortadoğu’da yaşanan gerilimin Türkiye’deki doğal gaz fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Bayraktar, şöyle konuştu:

'Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz.'

Öte yandan Bayraktar, "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını yalanladı. Bakan Bayraktar, "İsrail'e uçak yakıtı gitmiyor. Ceyhan’dan ham petrol dahi İsrail’e gitmiyor" dedi.

Öte yandan Bayraktar, "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını yalanladı. Bakan Bayraktar, "İsrail'e uçak yakıtı gitmiyor. Ceyhan’dan ham petrol dahi İsrail’e gitmiyor" dedi.

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