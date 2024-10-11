Kapısındaki Duvara Yazdılar: Halk TV Programcısı Şule Aydın Tehdit Edildi
Kapısındaki Duvara Yazdılar: Halk TV Programcısı Şule Aydın Tehdit Edildi
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Halk TV'de Kayda Geçsin programını sunan gazeteci Şule Aydın'ın evinin duvarına cinsel şiddet içerikli bir tehdit mesajı yazıldı.
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Aydın tehdit edildiğini X/Twitter hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda "Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum. Oturduğum daire kapısındaki duvara, cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar. Ve üzerinde bir leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum. Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulundum" dedi.
Ardından "Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte, bu cinsel şiddet tehdidini kimin / kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz." sözlerini dile getirdi ve bir video paylaştı.
Şule Aydın'ın paylaştığı tehdit mesajında duvarda bir leke olduğu görülüyor:
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