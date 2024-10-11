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Kapısındaki Duvara Yazdılar: Halk TV Programcısı Şule Aydın Tehdit Edildi

Kapısındaki Duvara Yazdılar: Halk TV Programcısı Şule Aydın Tehdit Edildi

cinsel saldırı halk tv
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 16:52

Halk TV'de programcılık yapan Şule Aydın cinsel saldırıya uğradı. Saldırganlar evinin duvarına cinsel şiddet içerikli bir tehdit mesajı yazdı.

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Halk TV'de Kayda Geçsin programını sunan gazeteci Şule Aydın'ın evinin duvarına cinsel şiddet içerikli bir tehdit mesajı yazıldı.

Halk TV'de Kayda Geçsin programını sunan gazeteci Şule Aydın'ın evinin duvarına cinsel şiddet içerikli bir tehdit mesajı yazıldı.

Aydın tehdit edildiğini X/Twitter hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda "Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum. Oturduğum daire kapısındaki duvara, cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar. Ve üzerinde bir leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum. Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulundum" dedi.

Aydın tehdit edildiğini X/Twitter hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda "Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum. Oturduğum daire kapısındaki duvara, cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar. Ve üzerinde bir leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum. Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulundum" dedi.

Ardından "Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte, bu cinsel şiddet tehdidini kimin / kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz." sözlerini dile getirdi ve bir video paylaştı.

Şule Aydın'ın paylaştığı tehdit mesajında duvarda bir leke olduğu görülüyor:

Şule Aydın'ın paylaştığı tehdit mesajında duvarda bir leke olduğu görülüyor:

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