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Onedio Okuyucuları Sezonun En İyi Dizisini Seçti!

Onedio Okuyucuları Sezonun En İyi Dizisini Seçti!

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar Deha Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 19:04

Onedio okuyucularına 'Sezonun en iyi dizisi hangisi?' diye sorduk. Sona eren oylamada sizlerin oylarıyla seçilen en iyi 5 diziyi açıklıyoruz!

Anketimize buradan bakabilirsiniz:

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5. Bir Gece Masalı - %8 oy aldı

5. Bir Gece Masalı - %8 oy aldı

4. Bahar - %10 oy aldı

4. Bahar - %10 oy aldı

3. Kızıl Goncalar - %12 oy aldı

3. Kızıl Goncalar - %12 oy aldı

2. Kızılcık Şerbeti - %13 oy aldı

2. Kızılcık Şerbeti - %13 oy aldı

1. Deha, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen %17 oy alarak liderliğe oturdu.

1. Deha, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen %17 oy alarak liderliğe oturdu.

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