Onedio Okuyucuları Sezonun En İyi Dizisini Seçti!
Onedio Okuyucuları Sezonun En İyi Dizisini Seçti!
Onedio okuyucularına 'Sezonun en iyi dizisi hangisi?' diye sorduk. Sona eren oylamada sizlerin oylarıyla seçilen en iyi 5 diziyi açıklıyoruz!
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5. Bir Gece Masalı - %8 oy aldı
4. Bahar - %10 oy aldı
3. Kızıl Goncalar - %12 oy aldı
2. Kızılcık Şerbeti - %13 oy aldı
1. Deha, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen %17 oy alarak liderliğe oturdu.
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