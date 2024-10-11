Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Yıl da Kutlu Olmadı: Ünlü İsimlerden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımları!

Bu Yıl da Kutlu Olmadı: Ünlü İsimlerden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımları!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:52

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ülkemizde son günlerde yaşanan korkunç kadın ve çocuk cinayetlerinin ardından, ünlüler sosyal medya hesaplarından bugün yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini ortaya koyarken günün anlam ve öneminin de altını çizdiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü balonlarla, neşeyle ve umutla kutlamak isterdik, fakat bu yıl da olmadı. Ülkemizde yaşanan vahşetler, kadın ve kız çocuklarının ardı ardına işlenen cinayetlerle hayata gözlerini yummalarının ardından, ünlü isimler de bugünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ''kutlayamadılar!''

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü balonlarla, neşeyle ve umutla kutlamak isterdik, fakat bu yıl da olmadı. Ülkemizde yaşanan vahşetler, kadın ve kız çocuklarının ardı ardına işlenen cinayetlerle hayata gözlerini yummalarının ardından, ünlü isimler de bugünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ''kutlayamadılar!''

Hadise👇

Hadise👇

👇

👇

Kerimcan Durmaz👇

Kerimcan Durmaz👇

Demet Evgar👇

Demet Evgar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hande Yener👇

Hande Yener👇

İrem Derici👇

İrem Derici👇

👇

👇

Edis👇

Edis👇

Tuba Büyüküstün👇

Tuba Büyüküstün👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ezgi Mola👇

Ezgi Mola👇

Eda Ece👇

Eda Ece👇

👇

👇

Mert Yazıcıoğlu👇

Mert Yazıcıoğlu👇

Birce Akalay👇

Birce Akalay👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beren Saat👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Izsel

Ezilen her gruba bir gün tayin ediyoruz ve olay çözülüyor. Kadınlar Günü, Hayvanları Koruma günü, Kız çocukları Günü...