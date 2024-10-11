Bu Yıl da Kutlu Olmadı: Ünlü İsimlerden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımları!
Bu Yıl da Kutlu Olmadı: Ünlü İsimlerden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımları!
Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ülkemizde son günlerde yaşanan korkunç kadın ve çocuk cinayetlerinin ardından, ünlüler sosyal medya hesaplarından bugün yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini ortaya koyarken günün anlam ve öneminin de altını çizdiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü balonlarla, neşeyle ve umutla kutlamak isterdik, fakat bu yıl da olmadı. Ülkemizde yaşanan vahşetler, kadın ve kız çocuklarının ardı ardına işlenen cinayetlerle hayata gözlerini yummalarının ardından, ünlü isimler de bugünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ''kutlayamadılar!''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise👇
👇
Kerimcan Durmaz👇
Demet Evgar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Yener👇
İrem Derici👇
👇
Edis👇
Tuba Büyüküstün👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Mola👇
Eda Ece👇
👇
Mert Yazıcıoğlu👇
Birce Akalay👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beren Saat👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ezilen her gruba bir gün tayin ediyoruz ve olay çözülüyor. Kadınlar Günü, Hayvanları Koruma günü, Kız çocukları Günü...