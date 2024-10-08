Hafsanur Sancaktutan Hayatını Kaybeden Hemcinsleri İçin Çizdi: ''Bu Ülkede Kadınların Can Güvenliği Yok!''
Hafsanur Sancaktutan Hayatını Kaybeden Hemcinsleri İçin Çizdi: ''Bu Ülkede Kadınların Can Güvenliği Yok!''
Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin ardından, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan tüyleri diken diken edecek bir paylaşım geldi.
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Gencecik iki kadın, 4 Ekim günü Semih Çelik tarafından katledildi. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner henüz 19 yaşındaydı. Yaşanan bu cinayetin ardından ülke genelinde ünlü isimler de dahil olmak üzere sesler yükseldi.
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Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine ''Artık durun!'' diyen isimlerden birisi de ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan oldu. Başarılı oyuncu, hemcinslerini kaybetmenin acısını yaptığı bir resimle takipçilerine yansıttı.
Sancaktutan, ''BU ÜLKEDE KADINLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK!'' notunu düşerek işte bu resmi paylaştı👇
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