Gülse Birsel, Kadın Cinayetlerini 'Güvenlik Problemi' Olarak Ele Aldı: ''Bu Vaziyeti Değiştirmemiz Lazım''
Gülse Birsel, Kadın Cinayetlerini 'Güvenlik Problemi' Olarak Ele Aldı: ''Bu Vaziyeti Değiştirmemiz Lazım''
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, ülkemizde yaşanan dehşet verici kadın cinayetleri hakkında sert konuştu. Birsel, bu konuyu bir güvenlik problemi olarak ele aldı.
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Ülkemizde komedi yapımı deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülse Birsel'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi Türk dizi ve film sektörüne kattığı 'Yalan Dünya' ve 'Aile Arasında' gibi yapımlarla da tanınıyor.
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Bunun yanı sıra, sektörde kadının haklarını koruyan bilinçli ve nadir isimlerden birisi Birsel. Kendine özgü çizgisini yıllardır bozmayarak ''başarılı kadın''ın da en önemli temsillerinden biri olmayı her zaman başardı.
4 Ekim günü İstanbul'da yaşanan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinin ülkemizi yasa boğmasının ardından Gülse Birsel de sessizliğini bozarak İkinci Sayfa Magazin mikrofonlarına konuştu.
Birsel, güncelde içerisinde bulunduğumuz durumu bir güvenlik sıkıntısı olarak ele alırken, bu vaziyetin değişmesi gerektiğini söyledi. Ardından, Türkiye'de bir kadın olarak güvende hissetmediğini de ekledi.
Gülse Birsel'in röportajını izlemek isterseniz👇
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