Ezgi Mola Ülkemizde Yaşanan Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalamadı: ''Bu Vahşet Nasıl Bitecek?''
Ezgi Mola Ülkemizde Yaşanan Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalamadı: ''Bu Vahşet Nasıl Bitecek?''
Geçtiğimiz gün ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen kadına yönelik taciz, şiddet ve kadın cinayetleri gündeminin ardından ünlü isimler sessizliklerini bozdu. Magazin Burada'nın haberine göre; Ezgi Mola, kadın cinayetlerine öfke kusarak, suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini söyledi.
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4 Ekim Cumartesi günü ülkemizde kan donduran bir kadın cinayeti daha yaşandı. İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.
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Yaşanan cinayetin ardından; ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de bu cinayete sessiz kalamadı. Ezgi Mola, Magazin Burada'ya konuştu.
Mola, "Bu vahşet nasıl bitecek? Suçlular ceza çektiğinde bitecek, dışarı salındıklarında değil. Gerçekçi olmamız gerekiyor; hiçbir önlem alınmıyor, suçluların hapse girmesi gerekiyor.''
Ezgi Mola'nın kadın cinayetleri hakkındaki konuşmasının tamamı için👇
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