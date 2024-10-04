Ezgi Mola Ülkemizde Yaşanan Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalamadı: ''Bu Vahşet Nasıl Bitecek?''

Geçtiğimiz gün ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen kadına yönelik taciz, şiddet ve kadın cinayetleri gündeminin ardından ünlü isimler sessizliklerini bozdu. Magazin Burada'nın haberine göre; Ezgi Mola, kadın cinayetlerine öfke kusarak, suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini söyledi.