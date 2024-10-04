4 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Ekim Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı. Habertürk'ün haberine göre, dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi.
Niğde’de bir lisede feci deney kazası yaşandı. üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımı sıçrayan 8 öğrenci yaralandı.
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre; Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin incelenmesi için savcılığa başvuruda bulundu.
Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkemede konuşan Erzan, "Ben Merve ve Tanın'a gidiyorum kapıyı Moci açıyor. Beni o evde kapıda kilitliyorlar. Üzerimde sigara söndürdüler, pastanede bile yüzüme bardak fırlattılar. Bu insanlar 'Denizde kum Seçil'de para' olarak düşünüyorlardı" dedi.
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Çankırı'da korkunç bir kaza meydana geldi. 6 çocuğun bindiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 çocuk ise yaralandı.
Bursa’da yaşayan 58 yaşındaki D.A., 'tavuğunu yedi' diye sokak köpeğini sopayla dövdü. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köpeğin darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.
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