Lisede Feci Kaza: Üzerlerine 'Sülfürik Asit' Sıçrayan 8 Öğrenci Yaralandı
Lisede Feci Kaza: Üzerlerine 'Sülfürik Asit' Sıçrayan 8 Öğrenci Yaralandı
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Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
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Öğrenciler deney yaptığı sırada yere düşen deney tüpü, kırıldı. Kaza sonucu tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı.
Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, Y.E.Ç., M.S., E.M.B., M.Y., M.S., Y.D., E.K. ve B.E.K.’nın yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.
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