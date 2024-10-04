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Lisede Feci Kaza: Üzerlerine 'Sülfürik Asit' Sıçrayan 8 Öğrenci Yaralandı

Lisede Feci Kaza: Üzerlerine 'Sülfürik Asit' Sıçrayan 8 Öğrenci Yaralandı

Öğrenci Hastane Lise
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 19:33

Niğde’de bir lisede feci deney kazası yaşandı. üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımı sıçrayan 8 öğrenci yaralandı. 

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Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Öğrenciler deney yaptığı sırada yere düşen deney tüpü, kırıldı. Kaza sonucu tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı.

Öğrenciler deney yaptığı sırada yere düşen deney tüpü, kırıldı. Kaza sonucu tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, Y.E.Ç., M.S., E.M.B., M.Y., M.S., Y.D., E.K. ve B.E.K.’nın yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, Y.E.Ç., M.S., E.M.B., M.Y., M.S., Y.D., E.K. ve B.E.K.’nın yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.
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