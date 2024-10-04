'Tavuğunu Yedi' Diye Sokak Köpeğini Sopayla Dövdü: Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Bursa’da yaşayan 58 yaşındaki D.A., 'tavuğunu yedi' diye sokak köpeğini sopayla dövdü. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köpeğin darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.