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'Tavuğunu Yedi' Diye Sokak Köpeğini Sopayla Dövdü: Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

'Tavuğunu Yedi' Diye Sokak Köpeğini Sopayla Dövdü: Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Bursa Köpek Katliamı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 00:22

Bursa’da yaşayan 58 yaşındaki D.A., 'tavuğunu yedi' diye sokak köpeğini sopayla dövdü. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köpeğin darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.

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Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki İsaören Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki İsaören Mahallesi'nde meydana geldi.

58 yaşındaki D.A., tavuğunu yediğini iddia ederek sokak köpeğine sopayla defalarca vurdu. Şiddet sonrası bahçesine sığındığı fabrikanın sahibi tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi ettirildi.

58 yaşındaki D.A., tavuğunu yediğini iddia ederek sokak köpeğine sopayla defalarca vurdu. Şiddet sonrası bahçesine sığındığı fabrikanın sahibi tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi ettirildi.

Köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin, darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan D.A., köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü söyledi.

Köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin, darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan D.A., köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü söyledi.
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