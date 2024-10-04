Ayrıldığı Sevgilisine Yaşarken Sela Okutan Tacizci Hapis Cezası Aldı

Bursa'da Zafer K. isimli sanık, Ağustos ayında Osmangazi ilçesinde dini nikahla birliktelik yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı çocuğunun annesi Tuğçe E.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı, Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.