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Ayrıldığı Sevgilisine Yaşarken Sela Okutan Tacizci Hapis Cezası Aldı

Ayrıldığı Sevgilisine Yaşarken Sela Okutan Tacizci Hapis Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
04.10.2024 - 20:47

Bursa'da Zafer K. isimli sanık, Ağustos ayında Osmangazi ilçesinde dini nikahla birliktelik yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı çocuğunun annesi Tuğçe E.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı, Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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'Israrlı takip' suçundan tutuklanan Zafer K.'nın, kendisi hakkında koruma kararı çıkaran Tuğçe E.'ye sözlü tacizde bulunduğu ve onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu öğrenildi.

'Israrlı takip' suçundan tutuklanan Zafer K.'nın, kendisi hakkında koruma kararı çıkaran Tuğçe E.'ye sözlü tacizde bulunduğu ve onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu öğrenildi.

Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K.'nın ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K.'nın ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.

Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Zafer K.'yı ısrarlı takip suçundan 1 yıl, kadına karşı tehdit suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın tutukluluğunun devamına da karar verdi.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Zafer K.'yı ısrarlı takip suçundan 1 yıl, kadına karşı tehdit suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın tutukluluğunun devamına da karar verdi.

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