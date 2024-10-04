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Artık 100 Milyon Euro Değil: Galatasaray'a Transfer Olan Osimhen'in Piyasa Değeri 75 Milyon Euro'ya Düştü!

Artık 100 Milyon Euro Değil: Galatasaray'a Transfer Olan Osimhen'in Piyasa Değeri 75 Milyon Euro'ya Düştü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 15:19

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği yıldız golcü Victor Osimhen'in piyasa değeri düştü. Transfermarkt sitesinde 100 milyon Euro değer biçilen Nijeryalı santrforun piyasa değeri, son gelen güncellemeyle birlikte 75 milyon Euro oldu.

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Osimhen transferini 4 Eylül'de KAP'a bildiren Galatasaray, dünyanın en pahalı 5 forvet oyuncusundan birini transfer etmenin mutluluğunu yaşıyordu.

Osimhen transferini 4 Eylül'de KAP'a bildiren Galatasaray, dünyanın en pahalı 5 forvet oyuncusundan birini transfer etmenin mutluluğunu yaşıyordu.

Gelir gelmez sarı-kırmızılı taraftarların bağrına bastığı Nijeryalı golcü, Napoli'de yaşadığı çalkantılı transfer sürecinin ardından yepyeni bir sayfa açmak için Galatasaray'a geldi.

Gelir gelmez sarı-kırmızılı taraftarların bağrına bastığı Nijeryalı golcü, Napoli'de yaşadığı çalkantılı transfer sürecinin ardından yepyeni bir sayfa açmak için Galatasaray'a geldi.

İlk maçlarında yeterince etkili olamayan Osimhen, kısa sürede klasını konuşturmaya başladı. Yıldız oyuncu, sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldığı Kasımpaşa maçında 2 gol atmış, Rigas maçında ise tedbir amaçlı oynatılmamıştı.

İlk maçlarında yeterince etkili olamayan Osimhen, kısa sürede klasını konuşturmaya başladı. Yıldız oyuncu, sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldığı Kasımpaşa maçında 2 gol atmış, Rigas maçında ise tedbir amaçlı oynatılmamıştı.

Galatasaray'a transfer olduğu tarihte 100 milyon Euro değer biçilen Osimhen'in piyasa değerinde bir değişiklik oldu. Transfermarkt sitesinin son yaptığı güncellemeyle birlikte yıldız golcünün değeri 75 milyon Euro'ya düştü.

Galatasaray'a transfer olduğu tarihte 100 milyon Euro değer biçilen Osimhen'in piyasa değerinde bir değişiklik oldu. Transfermarkt sitesinin son yaptığı güncellemeyle birlikte yıldız golcünün değeri 75 milyon Euro'ya düştü.

Son güncelleme sonrası ligimizin en değerli ilk 11'i şu şekilde 👇

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