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Sonuç Üzdü, Yorumlar Güldürdü: Rigas Skola-Galatasaray Maçına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Sonuç Üzdü, Yorumlar Güldürdü: Rigas Skola-Galatasaray Maçına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 11:09

Galatasaray, kendisinden katbekat düşük bütçeli Rigas Skola ile berabere kalınca sosyal medyanın diline düştü. Hem Galatasaraylılardan hem de rakip taraftarlardan maç esnasında ve sonrasında oldukça komik yorumlar geldi.

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Dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Beklenmedik bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sosyal medyanın diline düştü 👇

Beklenmedik bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sosyal medyanın diline düştü 👇
twitter.com

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twitter.com
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Ekşi Sözlük kullanıcılarından da komik yorumlar geldi 👇

Ekşi Sözlük kullanıcılarından da komik yorumlar geldi 👇
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