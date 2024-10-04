Sonuç Üzdü, Yorumlar Güldürdü: Rigas Skola-Galatasaray Maçına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Sonuç Üzdü, Yorumlar Güldürdü: Rigas Skola-Galatasaray Maçına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Galatasaray, kendisinden katbekat düşük bütçeli Rigas Skola ile berabere kalınca sosyal medyanın diline düştü. Hem Galatasaraylılardan hem de rakip taraftarlardan maç esnasında ve sonrasında oldukça komik yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenmedik bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sosyal medyanın diline düştü 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Ekşi Sözlük kullanıcılarından da komik yorumlar geldi 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın