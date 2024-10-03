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Fenerbahçe Hollanda'dan 1 Puanla Döndü, Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!

Fenerbahçe Hollanda'dan 1 Puanla Döndü, Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 00:50

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Maçın ardından taraftarların tepkisi ise gecikmedi.

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Zorlu maçta rakibe birçok pozisyon veren Fenerbahçe'de Livakovic adeta kalesinde devleşti.

Zorlu maçta rakibe birçok pozisyon veren Fenerbahçe'de Livakovic adeta kalesinde devleşti.

Maça etkili başlayan ve önemli fırsatlar yakalayan sarı-lacivertli ekip, Twente'nin bulduğu gol sonrası oyun hakimiyetini yitirdi.

Maça etkili başlayan ve önemli fırsatlar yakalayan sarı-lacivertli ekip, Twente'nin bulduğu gol sonrası oyun hakimiyetini yitirdi.

71. dakikada Tadic'in bulduğu gol skoru tayin etti ve maç 1-1 tamamlandı. Ancak bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Mourinho ve yönetime ciddi eleştiriler sarf etti.

71. dakikada Tadic'in bulduğu gol skoru tayin etti ve maç 1-1 tamamlandı. Ancak bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Mourinho ve yönetime ciddi eleştiriler sarf etti.

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