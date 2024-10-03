Fenerbahçe Hollanda'dan 1 Puanla Döndü, Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!
Fenerbahçe Hollanda'dan 1 Puanla Döndü, Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Maçın ardından taraftarların tepkisi ise gecikmedi.
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Zorlu maçta rakibe birçok pozisyon veren Fenerbahçe'de Livakovic adeta kalesinde devleşti.
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Maça etkili başlayan ve önemli fırsatlar yakalayan sarı-lacivertli ekip, Twente'nin bulduğu gol sonrası oyun hakimiyetini yitirdi.
71. dakikada Tadic'in bulduğu gol skoru tayin etti ve maç 1-1 tamamlandı. Ancak bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Mourinho ve yönetime ciddi eleştiriler sarf etti.
İşte gelen yorumlardan bazıları 👇
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