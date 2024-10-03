Kartal Avrupa'da Yine Kayıp: Temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Oldu
Kartal Avrupa'da Yine Kayıp: Temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Oldu
Giovanni Van Bronchorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı.
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Kara Kartal, ligde Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti.
Sıradaki rakip Gaziantep FK.
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