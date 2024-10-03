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Kartal Avrupa'da Yine Kayıp: Temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Oldu

Kartal Avrupa'da Yine Kayıp: Temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 23:59

Giovanni Van Bronchorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.

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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı.

İlk maçta Ajax'a 4-0 mağlup olan temsilcimiz, Eintracht Frankfurt karşısına 3 puan için çıktı. Ancak siyah-beyazlılar, Immobile'nin bir penaltıdan yararlanamadığı bu maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kara Kartal, ligde Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti.

Kara Kartal, ligde Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti.

Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral ve öz güven depolayan Beşiktaş, Frankfurt karşısında 3 puanla tanışmak istiyordu. Fakat Van Bronckhorst'un öğrencileri istediğini alamadı.

Sıradaki rakip Gaziantep FK.

Sıradaki rakip Gaziantep FK.

Avrupa'da yine hüsrana uğrayan Beşiktaş'ın tek düşüncesi, ligde zirve takibine devam etmek. Kara Kartal Gaziantep FK'yi yenerek ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor.

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