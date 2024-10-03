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Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor: Galatasaray'ın Rigas Skola ile Berabere Kalması Taraftarın Sabrını Taşırdı!

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor: Galatasaray'ın Rigas Skola ile Berabere Kalması Taraftarın Sabrını Taşırdı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 22:17

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalması taraftarların sabrını taşırdı. Bir türlü dinmeyen tepkilerin odağındaki asıl isim ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu.

Galatasaray, maçta 2-0'ı bulmasına rağmen 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Galatasaray, maçta 2-0'ı bulmasına rağmen 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Kasımpaşa maçında da 3-0 öne geçen Galatasaray, 3-3'lük skorla 1 puana razı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Kasımpaşa maçında da 3-0 öne geçen Galatasaray, 3-3'lük skorla 1 puana razı olmuştu.

9 Milyon Euro değerindeki Rigas karşısında 2-0'ı koruyamamak bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takımı ve yönetimi yerden yere vurdu.

9 Milyon Euro değerindeki Rigas karşısında 2-0'ı koruyamamak bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takımı ve yönetimi yerden yere vurdu.

İşte gelen tepkilerden bazıları 👇

İşte gelen tepkilerden bazıları 👇
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