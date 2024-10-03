Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor: Galatasaray'ın Rigas Skola ile Berabere Kalması Taraftarın Sabrını Taşırdı!
Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor: Galatasaray'ın Rigas Skola ile Berabere Kalması Taraftarın Sabrını Taşırdı!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalması taraftarların sabrını taşırdı. Bir türlü dinmeyen tepkilerin odağındaki asıl isim ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, maçta 2-0'ı bulmasına rağmen 3 puanı hanesine yazdıramadı.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Kasımpaşa maçında da 3-0 öne geçen Galatasaray, 3-3'lük skorla 1 puana razı olmuştu.
9 Milyon Euro değerindeki Rigas karşısında 2-0'ı koruyamamak bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takımı ve yönetimi yerden yere vurdu.
İşte gelen tepkilerden bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın