Beşiktaş Taraftarına Lyon Maçı Öncesi Seyahat Yasağı Geldi: Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
Beşiktaş Taraftarına Lyon Maçı Öncesi Seyahat Yasağı Geldi: Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
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24 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Olympique Lyon-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara seyahat ve stadyuma giriş yasağı getirildi.
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RMC Sport'un aktardığına göre Fransız yetkililer, maçın "çok yüksek riskli" olarak değerlendirilmesi sebebiyle böyle bir karar aldı. Lyon Valiliği tarafından yayınlanan karara göre, Groupama Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.
Bu paylaşım üzerine sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların tepkisi gecikmedi 👇
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