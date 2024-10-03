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Beşiktaş Taraftarına Lyon Maçı Öncesi Seyahat Yasağı Geldi: Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

Beşiktaş Taraftarına Lyon Maçı Öncesi Seyahat Yasağı Geldi: Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 17:58

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'la oynanacak maç öncesi alınan deplasman yasağı kararıyla ilgili UEFA ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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24 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Olympique Lyon-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara seyahat ve stadyuma giriş yasağı getirildi.

24 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Olympique Lyon-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara seyahat ve stadyuma giriş yasağı getirildi.

RMC Sport'un aktardığına göre Fransız yetkililer, maçın "çok yüksek riskli" olarak değerlendirilmesi sebebiyle böyle bir karar aldı. Lyon Valiliği tarafından yayınlanan karara göre, Groupama Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

RMC Sport'un aktardığına göre Fransız yetkililer, maçın "çok yüksek riskli" olarak değerlendirilmesi sebebiyle böyle bir karar aldı. Lyon Valiliği tarafından yayınlanan karara göre, Groupama Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Beşiktaş, X hesabından yaptığı paylaşımla bu karara itiraz edileceğini duyurdu 👇

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların tepkisi gecikmedi 👇

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların tepkisi gecikmedi 👇
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