Avrupa Ligi'ne Ağır Ajax Yenilgisi ile Başlayan Beşiktaş Frankfurt Karşısında Üç Puan Arayacak
Avrupa Ligi'ne Ağır Ajax Yenilgisi ile Başlayan Beşiktaş Frankfurt Karşısında Üç Puan Arayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek. Giovanni van Bronckhorst'un önderliğindeki ekipte, sezon başında sakatlanan Necip Uysal dışında Ajax maçında sakatlanan Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor.
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Ajax'a 4-0 kaybetmişti.
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Sıradaki rakip, Frankfurt.
Muhtemel 11
Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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