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Avrupa Ligi'ne Ağır Ajax Yenilgisi ile Başlayan Beşiktaş Frankfurt Karşısında Üç Puan Arayacak

Avrupa Ligi'ne Ağır Ajax Yenilgisi ile Başlayan Beşiktaş Frankfurt Karşısında Üç Puan Arayacak

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 10:08

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek. Giovanni van Bronckhorst'un önderliğindeki ekipte, sezon başında sakatlanan Necip Uysal dışında Ajax maçında sakatlanan Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor.

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Ajax'a 4-0 kaybetmişti.

Ajax'a 4-0 kaybetmişti.

Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında farklı bir yenilgi almıştı. Hollanda temsilcisi, maçtan 4-0 galip ayrılmıştı.

Sıradaki rakip, Frankfurt.

Sıradaki rakip, Frankfurt.

2021-2022 sezonunda turnuvada mutlu sona ulaşan Frankfurt, organizasyondaki ilk maçında Viktor Plzen'i konuk etmiş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Muhtemel 11

Muhtemel 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou, Knauff, Skhiri, Dahoud, Marmoush, Ekitike, Matanovic

Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe (bugün) saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

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