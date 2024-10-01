Katharina Amalia'yı İstanbul'a Kim Davet Etti? Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan İddialara İlginç Cevap
Katharina Amalia'yı İstanbul'a Kim Davet Etti? Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan İddialara İlginç Cevap
Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, Katharina Amalia hakkında çıkan iddialar üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Katharina Amalia, İstanbul'a geldiğini söylemişti.
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Bir futbolcu tarafından çağırıldığını belirtmişti.
Ismail Jakobs: Ben değilim.
Amalia'nın maç günü yaptığı paylaşım 👇
Seyahatini anlattığı videosu👇
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