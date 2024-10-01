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Katharina Amalia'yı İstanbul'a Kim Davet Etti? Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan İddialara İlginç Cevap

Katharina Amalia'yı İstanbul'a Kim Davet Etti? Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan İddialara İlginç Cevap

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 22:44

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, Katharina Amalia hakkında çıkan iddialar üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Katharina Amalia, İstanbul'a geldiğini söylemişti.

Katharina Amalia, İstanbul'a geldiğini söylemişti.

Ünlü Alman sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçı yerinden takip ettiğini açıklamıştı.

Bir futbolcu tarafından çağırıldığını belirtmişti.

Bir futbolcu tarafından çağırıldığını belirtmişti.

Amalia, videosunda bir Türk futbolcunun daveti üzerine business bir uçak bileti ile uçakla tek gecelik İstanbul seyahatini gerçekleştirdiğini, lüks bir otomobil ile havalimanından alınıp, ünlü bir otelde konakladığını, maç sonrası da ülkesine döndüğünü anlatmıştı.

Ismail Jakobs: Ben değilim.

Ismail Jakobs: Ben değilim.

Fenomen, her ne kadar 'Türk futbolcu' dese de sosyal medyada Jakobs'un adı öne çıktı. Takıma yeni katılan sol bek, söylemlere sessiz kalmadı ve 'Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı.' dedi.

Amalia'nın maç günü yaptığı paylaşım 👇

Amalia'nın maç günü yaptığı paylaşım 👇

Seyahatini anlattığı videosu👇

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