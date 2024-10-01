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Atletico Madrid Robin Le Normand'ın Beyninde Kanama Oluştuğunu Açıkladı!

Atletico Madrid Robin Le Normand'ın Beyninde Kanama Oluştuğunu Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 19:53

İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid, EURO 2024 performansı sonrası Sociedad'dan transfer ettiği yeni futbolcusu Robin Le Normand'ın beyninde darbeye bağlı kanama meydana geldiğini açıkladı.

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Derbi, beraberlikle noktalanmıştı.

Derbi, beraberlikle noktalanmıştı.

Ligin 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelmiş, Angel Correa'nın 90+5. dakikada bulduğu golle bir puana uzanmıştı. Eflatun-beyazlıların golünü ise 64'te Eder Militao kaydetmişti.

Normand, ciddi sakatlık yaşamıştı.

Normand, ciddi sakatlık yaşamıştı.

İspanyol futbolcu, maçın son dakikalarında Tchouameni ile hava topu mücadelesine çıkmış ve çok sert bir darbe almıştı. 27 yaşındaki savunmacı, pozisyon sonrası bir süre yerde hareketsiz kalmıştı.

Atletico, beyninde kanama oluştuğunu duyurdu.

Atletico, beyninde kanama oluştuğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Robin Le Normand, Madrid derbisinin son dakikalarında başına ağır bir darbe almış olup, bir dizi teste tabi tutulmuş ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede subdural hematomlu kranioensefalik travma (TCE) geçirdiği tespit edilmiştir. Oyuncumuzun müsabakaya dönüş sürecinde, bu tür travmalar için oluşturulan protokolde belirtilen kurallara uyulacaktır.'

Normand'ın sakatlandığı an 👇

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