Atletico Madrid Robin Le Normand'ın Beyninde Kanama Oluştuğunu Açıkladı!
Atletico Madrid Robin Le Normand'ın Beyninde Kanama Oluştuğunu Açıkladı!
İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid, EURO 2024 performansı sonrası Sociedad'dan transfer ettiği yeni futbolcusu Robin Le Normand'ın beyninde darbeye bağlı kanama meydana geldiğini açıkladı.
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Derbi, beraberlikle noktalanmıştı.
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Normand, ciddi sakatlık yaşamıştı.
Atletico, beyninde kanama oluştuğunu duyurdu.
Normand'ın sakatlandığı an 👇
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