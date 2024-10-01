Atletico Madrid Robin Le Normand'ın Beyninde Kanama Oluştuğunu Açıkladı!

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Robin Le Normand, Madrid derbisinin son dakikalarında başına ağır bir darbe almış olup, bir dizi teste tabi tutulmuş ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede subdural hematomlu kranioensefalik travma (TCE) geçirdiği tespit edilmiştir. Oyuncumuzun müsabakaya dönüş sürecinde, bu tür travmalar için oluşturulan protokolde belirtilen kurallara uyulacaktır.'