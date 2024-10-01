Fenerbahçe'ye Dair Her Şeyin Yasak Olduğu Galatasaraylılar Kahvehanesi
Fenerbahçe'ye Dair Her Şeyin Yasak Olduğu Galatasaraylılar Kahvehanesi
Türkiye'de futbol sevgisinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteren örneklere bir yenisi daha eklendi. Manisa'da bulunan bir kahvehanenin her noktasında Galatasaray var. Çay bardaklarında bile sarı-kırmızılı kulübün amblemi yer alıyor. Üstelik burada Fenerbahçe tamamen yasak.
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Babasından kalan tutkuyu yaşatıyor.
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"Galatasaray kazandığı zaman çaylar bedava oluyor"
Kahvehanenin kuralları var. 👇
İşletmeden görüntüler 👇
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