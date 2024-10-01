Fenerbahçe'ye Dair Her Şeyin Yasak Olduğu Galatasaraylılar Kahvehanesi

Türkiye'de futbol sevgisinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteren örneklere bir yenisi daha eklendi. Manisa'da bulunan bir kahvehanenin her noktasında Galatasaray var. Çay bardaklarında bile sarı-kırmızılı kulübün amblemi yer alıyor. Üstelik burada Fenerbahçe tamamen yasak.