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Fenerbahçe'ye Dair Her Şeyin Yasak Olduğu Galatasaraylılar Kahvehanesi

Fenerbahçe'ye Dair Her Şeyin Yasak Olduğu Galatasaraylılar Kahvehanesi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 18:57

Türkiye'de futbol sevgisinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteren örneklere bir yenisi daha eklendi. Manisa'da bulunan bir kahvehanenin her noktasında Galatasaray var. Çay bardaklarında bile sarı-kırmızılı kulübün amblemi yer alıyor. Üstelik burada Fenerbahçe tamamen yasak.

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Babasından kalan tutkuyu yaşatıyor.

Babasından kalan tutkuyu yaşatıyor.
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Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı-kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı Galatasaraylılar Kahvehanesi ile spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"Galatasaray kazandığı zaman çaylar bedava oluyor"

"Galatasaray kazandığı zaman çaylar bedava oluyor"
cdnuploads.aa.com.tr

Dükkanının adeta bir müzeye dönüştüğünü ifade eden Turan, mahallede yaşayan herkesin Galatasaray taraftarı olduğunu, kahvehanede başka maçın izlenmediğini anlattı. 

Sarı-kırmızılı kulübü, mağlup olunca adeta hayata küstüklerini de dile getiren Turan, 'Bir hafta suratımız asık geziyoruz, içimizden bir şey yapmak gelmiyor. Galatasaray kazandığı zaman da çaylar bedava oluyor. Bütün herkesi buraya çay içmeye bekleriz.'  dedi.

Kahvehanenin kuralları var. 👇

Kahvehanenin kuralları var. 👇

  • Galatasaray'ı eleştirmek yasak.

  • Fenerbahçe'yi övmek yasak.

  • Fenerbahçe formasıyla girmek yasak.

  • Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasak.

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