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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 17:53

Letonya ekibi RFS, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kulüp, yıldız futbolcu Osimhen heyecanını bir kez daha dile getirdi.

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Galatasaray, Avrupa'ya üç puanla "merhaba" demişti.

Galatasaray, Avrupa'ya üç puanla "merhaba" demişti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmıştı.

İkinci maçtaki rakip RFS'den, maç öncesi Osimhen vurgusu geldi.

İkinci maçtaki rakip RFS'den, maç öncesi Osimhen vurgusu geldi.

Mavi-beyazlı kulüp, tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterdiği mücadele için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Nijeryalı golcü, ayrı tutuldu.

Nijeryalı golcü, ayrı tutuldu.
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X'ten yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki forvetin Galatasaray formasıyla attığı ilk goller alıntılandı ve 'Osimhen ve Galatasaray, Perşembe günü Riga'da RFS ile karşılaşacak.' ifadeleri kullanıldı.

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RFS - Galatasaray maçı ne zaman?

RFS - Galatasaray maçı ne zaman?

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya ekibine konuk olacak.

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