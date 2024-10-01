Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Letonya ekibi RFS, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kulüp, yıldız futbolcu Osimhen heyecanını bir kez daha dile getirdi.
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Galatasaray, Avrupa'ya üç puanla "merhaba" demişti.
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İkinci maçtaki rakip RFS'den, maç öncesi Osimhen vurgusu geldi.
Nijeryalı golcü, ayrı tutuldu.
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RFS - Galatasaray maçı ne zaman?
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