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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 20:45

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀

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1. 56 maç kaçırmış, çıktığı maç sayısı ise 43...

1. 56 maç kaçırmış, çıktığı maç sayısı ise 43...
twitter.com

2. Benziyor değil mi? 😂

2. Benziyor değil mi? 😂
twitter.com

3. Geçmiş olsun 🫢

3. Geçmiş olsun 🫢
twitter.com

4. Sizce? 😄

4. Sizce? 😄
twitter.com

5. Gülsek mi ağlasak mı?

5. Gülsek mi ağlasak mı?
twitter.com
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6. FM'in gerçekçilik 😂

6. FM'in gerçekçilik 😂
twitter.com

7. Biraz abarttılar sanki

7. Biraz abarttılar sanki
twitter.com

8. Geçen sene Beşiktaşlılar için kabustu doğru

8. Geçen sene Beşiktaşlılar için kabustu doğru
twitter.com

9. Peki sorun nerede?

9. Peki sorun nerede?
twitter.com

10. Sezonu kapattı Rodri...

10. Sezonu kapattı Rodri...
twitter.com
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11. Kötü oldu lige bu kadar iyi başlamışken

11. Kötü oldu lige bu kadar iyi başlamışken
twitter.com

12. Herkesin "bu da kaçar mı?" dediği an

12. Herkesin "bu da kaçar mı?" dediği an
twitter.com

13. Sezon başı olmasına rağmen kurtardığı çok maç var 🚀

13. Sezon başı olmasına rağmen kurtardığı çok maç var 🚀
twitter.com

14. Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliğini kimse beklemiyordu tabi

15. Bu sezon daha çekişmeli geçecek gibi 😂

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