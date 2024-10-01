Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀
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1. 56 maç kaçırmış, çıktığı maç sayısı ise 43...
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2. Benziyor değil mi? 😂
3. Geçmiş olsun 🫢
4. Sizce? 😄
5. Gülsek mi ağlasak mı?
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6. FM'in gerçekçilik 😂
7. Biraz abarttılar sanki
8. Geçen sene Beşiktaşlılar için kabustu doğru
9. Peki sorun nerede?
10. Sezonu kapattı Rodri...
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11. Kötü oldu lige bu kadar iyi başlamışken
12. Herkesin "bu da kaçar mı?" dediği an
13. Sezon başı olmasına rağmen kurtardığı çok maç var 🚀
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