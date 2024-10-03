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Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe Twente Deplasmanında

Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe Twente Deplasmanında

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 08:27

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte, iki ismin sakatlığı bulunurken beş yeni transferde mücadelede forma giyemeyecek.

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Son iki resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Son iki resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Twente ise turnvudaki ilk maçında Manchester United deplasmanından 1-1'le dönmüştü.

Twente ile 5. randevu

Twente ile 5. randevu

Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle beşinci kez kozlarını paylaşacak. Oynanan dört maçtan Fenerbahçe, 3 galibiyet, 1 yenilgi almıştı.

2 futbolcu, forma giyemeyecek.

2 futbolcu, forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Twente karşısında sahada olamayacak.

5 yeni transfer, Avrupa kadrosunda yok.

5 yeni transfer, Avrupa kadrosunda yok.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent turnuva kadrosuna dahil edilmediği için müsabakanın kamp kadrosunda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Livakoviç; Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde; Fred, Amrabat; İrfan Can, Szymanski, Tadic; En Nesyri

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Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe (bugün) saat 22'de başlayacak mücadele, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

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