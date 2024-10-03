Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe Twente Deplasmanında

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Twente ise turnvudaki ilk maçında Manchester United deplasmanından 1-1'le dönmüştü.