Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe Twente Deplasmanında
Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe Twente Deplasmanında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte, iki ismin sakatlığı bulunurken beş yeni transferde mücadelede forma giyemeyecek.
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Son iki resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
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Twente ile 5. randevu
2 futbolcu, forma giyemeyecek.
5 yeni transfer, Avrupa kadrosunda yok.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
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Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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