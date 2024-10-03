Tugay Kerimoğlu’ndan Galatasaray Taraftarını Yıkan İddia: “Muslera Galatasaray’dan Ayrılabilir”
Tugay Kerimoğlu’ndan Galatasaray Taraftarını Yıkan İddia: “Muslera Galatasaray’dan Ayrılabilir”
Galatasaray’ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı takımın 2-2 berabere kaldığı Rigas Skola karşılaşması öncesinde TRT’de katıldığı yayında Fernando Muslera hakkında taraftarları üzen bir iddiada bulundu. Kerimoğlu’nun iddiasına göre; ailevi sorunlar yaşayan Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, RFS-Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'da açıklamalar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tugay Kerimoğlu, 2011 yılında Lazio’dan Galatasaray’a transfer olan ve 13 yıldır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Fernando Muslera için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Muslera'nın ailevi problemlerinin olduğunu aktaran Tugay Kerimoğlu, "Muslera, Galatasaray'dan gittikten sonra tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Çünkü şu var; ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir" dedi.
Muslera'nın ayrılık ihtimaline dair konuşan Kerimoğlu, "Giderse hiçbir şey diyemem çünkü ailesinin birinci sırada olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri de var. Açık ve net konuşuyorum kimse de bir şey diyemez" sözlerini sarf etti.
Muslera'nın ayrılmak istemesi halinde karara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Tugay Kerimoğlu, "Sezon sonu geldiğinde ne olur kimse bilemez. Gitmek isterse de karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi. Muslera'dan sonra nereye gider o da soru işareti" diyerek sözlerini noktaladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın