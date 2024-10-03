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Sarı Kanarya 1 Puana Razı: Fenerbahçe, Twente ile 1-1 Berabere Kaldı

Sarı Kanarya 1 Puana Razı: Fenerbahçe, Twente ile 1-1 Berabere Kaldı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 23:53

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'ye konuk oldu. Temsilcimiz, iyi başladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından galibiyet alan Fenerbahçe, Twente deplasmanında istediğini alamadı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından galibiyet alan Fenerbahçe, Twente deplasmanında istediğini alamadı.

Sarı-lacivertliler, maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Tadic ile beraberliği yakaladı. Denk geçen mücadelede iki takım da 1 puana razı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalya'dan 3 puanla dönmüştü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalya'dan 3 puanla dönmüştü.

Önce Saint-Gilloise sonra da ligde kazandığı 2-0'lık Antalyaspor maçı sonrası kendine gelen Fenerbahçe, Twente deplasmanına da galibiyet ümidiyle gitti. Fakat sarı-lacivertli temsilcimiz, Hollanda'dan 1 puanla döndü.

Sıradaki rakip Samsunspor olacak.

Sıradaki rakip Samsunspor olacak.

Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki maçı ise 20 Ekim'de Samsunspor deplasmanı olacak.

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