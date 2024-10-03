Sarı Kanarya 1 Puana Razı: Fenerbahçe, Twente ile 1-1 Berabere Kaldı
Sarı Kanarya 1 Puana Razı: Fenerbahçe, Twente ile 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'ye konuk oldu. Temsilcimiz, iyi başladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından galibiyet alan Fenerbahçe, Twente deplasmanında istediğini alamadı.
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalya'dan 3 puanla dönmüştü.
Sıradaki rakip Samsunspor olacak.
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