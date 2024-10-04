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Üyeleri Şiddetle Suçlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz İsimli Müzik Grubuna Üniversite Öğrencilerinden Büyük Tepki!

Üyeleri Şiddetle Suçlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz İsimli Müzik Grubuna Üniversite Öğrencilerinden Büyük Tepki!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 22:00

Tanınan müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyelerinin isimleri, geçtiğimiz yıllarda hayatlarındaki kadınlara şiddet uyguladıkları iddialarıyla duyulmuştu. Müzik hayatına devam eden grubun İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bahar şenliğinde sahne alması bekleniyordu. Beklenen olmadı ve grup üyeleri üniversitelilerin istemiyle şenlikte sahne alamadı.

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Son yılların popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'u illaki duymuşsunuzdur.

Son yılların popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'u illaki duymuşsunuzdur.

Grubun solisti ve belki de en tanınan üyesi Kaan Boşnak, Başak Ceylan Torun ile yaptığı evlilik ve ardından yaşanan olaylar ile bir dönemin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başak Hanım, Kaan Boşnak'ın evliyken başka kadınlarla da konuştuğunu ve bir de üzerine hem kendisine hem de bebeklerine şiddet uyguladığını açıklamıştı.

Grubun solisti ve belki de en tanınan üyesi Kaan Boşnak, Başak Ceylan Torun ile yaptığı evlilik ve ardından yaşanan olaylar ile bir dönemin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başak Hanım, Kaan Boşnak'ın evliyken başka kadınlarla da konuştuğunu ve bir de üzerine hem kendisine hem de bebeklerine şiddet uyguladığını açıklamıştı.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Müzik grubunun isminin anıldığı şiddet olayının üzerinden yıllar geçmiş ve birçok kişi tarafından unutulmuş olsa da üniversiteliler bu olayı unutmadı. Kadına yönelik şiddetin örneklerini ülkemizde her geçen gün gördüğümüz bugünlerde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerden büyük bir tepki geldi.

Müzik grubunun isminin anıldığı şiddet olayının üzerinden yıllar geçmiş ve birçok kişi tarafından unutulmuş olsa da üniversiteliler bu olayı unutmadı. Kadına yönelik şiddetin örneklerini ülkemizde her geçen gün gördüğümüz bugünlerde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerden büyük bir tepki geldi.

T24'ün haberine göre; Bilgi Üniversitesi, 'Welcome Fest' kapsamında ünlü isimleri kampüsünde ağırlayacaktı. Üniversite yönetiminin festival listesinde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a da yer vermesi öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. Grubun "2 üyesinin şiddet faili olduğunu" belirten üniversite kulüpleri, toplu açıklama metni yayımladı.

T24'ün haberine göre; Bilgi Üniversitesi, 'Welcome Fest' kapsamında ünlü isimleri kampüsünde ağırlayacaktı. Üniversite yönetiminin festival listesinde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a da yer vermesi öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. Grubun "2 üyesinin şiddet faili olduğunu" belirten üniversite kulüpleri, toplu açıklama metni yayımladı.

Üniversite bünyesindeki 14 kulüp tarafından yayımlanan ortak metin şöyle:

'Dün İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından Welcome Fest kapsamında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun sahne alacağı açıklandı.

Üyelerinden ikisinin kadına şiddet faili olduğunu bildiğimiz, diğer üyelerin ise sürecin başından beri fail aklayıcılık yaptığı bir grubun kampüslerimizde bulunmasına karşıyız.

Yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetle mücadele etmemiz gerekirken, bu tür olaylarla ilişkilendirilmiş isimleri kampüsümüzde istemediğimizi rektörlüğe ilettik.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci kulüpleri olarak rektörlükle yaptığımız görüşme sonucunda Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu yerine başka bir grubun festivalde yer alması talebimizi kabul ettirdik.

Kampüsümüz bizim güvenli alanımız, bir arada oldukça hiçbirimiz yalnız değiliz!'

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