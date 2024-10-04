Üyeleri Şiddetle Suçlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz İsimli Müzik Grubuna Üniversite Öğrencilerinden Büyük Tepki!
Üyeleri Şiddetle Suçlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz İsimli Müzik Grubuna Üniversite Öğrencilerinden Büyük Tepki!
Tanınan müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyelerinin isimleri, geçtiğimiz yıllarda hayatlarındaki kadınlara şiddet uyguladıkları iddialarıyla duyulmuştu. Müzik hayatına devam eden grubun İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bahar şenliğinde sahne alması bekleniyordu. Beklenen olmadı ve grup üyeleri üniversitelilerin istemiyle şenlikte sahne alamadı.
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Son yılların popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'u illaki duymuşsunuzdur.
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Grubun solisti ve belki de en tanınan üyesi Kaan Boşnak, Başak Ceylan Torun ile yaptığı evlilik ve ardından yaşanan olaylar ile bir dönemin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başak Hanım, Kaan Boşnak'ın evliyken başka kadınlarla da konuştuğunu ve bir de üzerine hem kendisine hem de bebeklerine şiddet uyguladığını açıklamıştı.
Müzik grubunun isminin anıldığı şiddet olayının üzerinden yıllar geçmiş ve birçok kişi tarafından unutulmuş olsa da üniversiteliler bu olayı unutmadı. Kadına yönelik şiddetin örneklerini ülkemizde her geçen gün gördüğümüz bugünlerde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerden büyük bir tepki geldi.
T24'ün haberine göre; Bilgi Üniversitesi, 'Welcome Fest' kapsamında ünlü isimleri kampüsünde ağırlayacaktı. Üniversite yönetiminin festival listesinde Yüzyüzeyken Konuşuruz'a da yer vermesi öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. Grubun "2 üyesinin şiddet faili olduğunu" belirten üniversite kulüpleri, toplu açıklama metni yayımladı.
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