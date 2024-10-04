Rapçi Alizade Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Tacizcinin Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi!
Rapçi Alizade Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Tacizcinin Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi!
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Alizade, yaptığı yeni nesil rap şarkılarla genç kitlenin nabzını tutan ve stiliyle oldukça konuşulan şarkıcılardan birisi. Kendisi bunun yanı sıra ülke gündemi hakkında yaptığı paylaşımlarla da konuşulan bir isim.
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Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda kan donduran bir olay gerçekleşti. İki erkek, bir kadını köşeye sıkıştırarak onu taciz etti. O anlar, kameralara yansıdı ve o iki kişi gözaltına alındı. Ancak, iki tacizci serbest bırakıldı.
Bu akıl almaz olaya tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de sessizliğini bozdu. Bu isimlerden birisi de genç rapçi Alizade oldu. Alizade, ''Tecavüzcüleri serbest bıraktılar'' diyerek X hesabından ateş püskürürken, Instagram hesabından iki erkek şahsın fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı.
Kendisine daha öncelerde kliplerinde uyuşturucu maddeye özendirme suçundan soruşturma açılmıştı. Alizade, yaptığı eleştirilerde kendisine geçmişte açılan bu soruşturmaya da göndermede bulundu.
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