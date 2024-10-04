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Rapçi Alizade Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Tacizcinin Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi!

Rapçi Alizade Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Tacizcinin Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 20:50

Son dönemlerin oldukça popüler kadın rapçilerinden olan Alizade, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen ve kan donduran bir kadının taciz edilmesi olayına sert eleştirilerde bulundu.

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Alizade, yaptığı yeni nesil rap şarkılarla genç kitlenin nabzını tutan ve stiliyle oldukça konuşulan şarkıcılardan birisi. Kendisi bunun yanı sıra ülke gündemi hakkında yaptığı paylaşımlarla da konuşulan bir isim.

Alizade, yaptığı yeni nesil rap şarkılarla genç kitlenin nabzını tutan ve stiliyle oldukça konuşulan şarkıcılardan birisi. Kendisi bunun yanı sıra ülke gündemi hakkında yaptığı paylaşımlarla da konuşulan bir isim.

Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda kan donduran bir olay gerçekleşti. İki erkek, bir kadını köşeye sıkıştırarak onu taciz etti. O anlar, kameralara yansıdı ve o iki kişi gözaltına alındı. Ancak, iki tacizci serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda kan donduran bir olay gerçekleşti. İki erkek, bir kadını köşeye sıkıştırarak onu taciz etti. O anlar, kameralara yansıdı ve o iki kişi gözaltına alındı. Ancak, iki tacizci serbest bırakıldı.

Haberin detaylarından burada bahsetmiştik👇

Bu akıl almaz olaya tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de sessizliğini bozdu. Bu isimlerden birisi de genç rapçi Alizade oldu. Alizade, ''Tecavüzcüleri serbest bıraktılar'' diyerek X hesabından ateş püskürürken, Instagram hesabından iki erkek şahsın fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı.

Bu akıl almaz olaya tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de sessizliğini bozdu. Bu isimlerden birisi de genç rapçi Alizade oldu. Alizade, ''Tecavüzcüleri serbest bıraktılar'' diyerek X hesabından ateş püskürürken, Instagram hesabından iki erkek şahsın fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı.

Kendisine daha öncelerde kliplerinde uyuşturucu maddeye özendirme suçundan soruşturma açılmıştı. Alizade, yaptığı eleştirilerde kendisine geçmişte açılan bu soruşturmaya da göndermede bulundu.

Kendisine daha öncelerde kliplerinde uyuşturucu maddeye özendirme suçundan soruşturma açılmıştı. Alizade, yaptığı eleştirilerde kendisine geçmişte açılan bu soruşturmaya da göndermede bulundu.

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