Olumsuz Eleştirilere Daha Fazla Dayanamadı: Dilan Polat Gönderisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü!
Olumsuz Eleştirilere Daha Fazla Dayanamadı: Dilan Polat Gönderisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü!
Tahliye oldukları günden beri paylaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni bir sosyal medya paylaşımı daha geldi. Gönderinin altında gelen eleştirel yorumlara dayanamayan Dilan Polat, ateş püskürdü.
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Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaşadığı gösterişli hayatı takipçileriyle paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hakkında birden farklı suçtan soruşturma süreci başlatılmış ve çift on ay boyunca hapiste kalmıştı.
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Geçtiğimiz ay tahliye olan Polat çiftinden Dilan Polat, sosyal medyada artık eskisi kadar aktif olmayacağını söylese de bu söyleminden aksi bir yönde hareket etti ve böylelikle kendisi eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam etti.
Bugün sosyal medya hesabında eşiyle gittiği kahvaltıdan aşk dolu paylaşımlar yapan Dilan Polat'ın bu fotoğraflarına takipçilerinden eleştirel yorumlar ardı ardına geldi. Kullanıcılar Polat'ın daha önce yaptığı ''Hiçbir gelirimiz yok'' söylemi üzerinden onun üzerine gitti. Bu duruma dayanmayan Dilan Polat, ''Cidden yeter!'' diyerek isyan etti.
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Dilan Polat'ın kendini savunduğu yorumları ise bu şekilde👇
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