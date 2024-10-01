Psikoloji Kazanıp Gitmeyeceğini Açıklamıştı: Alişan, Eşi Buse Varol'u Kendince Tiye Aldı!
Psikoloji Kazanıp Gitmeyeceğini Açıklamıştı: Alişan, Eşi Buse Varol'u Kendince Tiye Aldı!
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, bu sene üniversite sınavına girmiş ve Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanmıştı. Katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın mikrofonlarına konuşan Alişan, bu durumu diline dolayarak eşini kendince tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennet Mahallesi'nin Ferhat'ı olarak hafızalara kazınan Alişan aynı zamanda şarkıcılığı ve gündüz kuşağı programı sunuculuğuyla da ön plana çıkan bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi 2018 yılında Buse Varol ile bir ömür mutluluğa evet demişti. Çift, evliliklerinin ilk yılında oğulları Burak'ı sonrasında ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Son yıllarda içerik üreticiliğiyle ilgilenen Buse Varol, bu yıl üniversite sınavına hazırlanmış ve Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okumaya hak kazanmıştı. Bu sevincini sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan Varol, kazanmasına rağmen bu sene üniversiteye gitmemeye karar vermişti.
Geçtiğimiz akşam katıldığı davette Tolga Bozdemir'in objektiflerine yansıyan Alişan'a eşinin neden üniversiteye gitmemeye karar verdiği sorulunca esprili yanıtlarını ardı ardına sıraladı.
''Hani okusun önü açık ama... Evinde oturursa daha az masraf olur.'' diyen Alişan'ın eşinin üniversiteye gitmeyişini kendince tiye aldığı anları merak edenler için👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın