Psikoloji Kazanıp Gitmeyeceğini Açıklamıştı: Alişan, Eşi Buse Varol'u Kendince Tiye Aldı!

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, bu sene üniversite sınavına girmiş ve Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanmıştı. Katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın mikrofonlarına konuşan Alişan, bu durumu diline dolayarak eşini kendince tiye aldı.