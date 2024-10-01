Mavi Boncuk Burcu Biricik'teymiş! Emel Sayın Hayatını Anlatan Bir Proje Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Konuştu
Mavi Boncuk Burcu Biricik'teymiş! Emel Sayın Hayatını Anlatan Bir Proje Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Konuştu
Ünlü sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz akşam İkinci Sayfa Magazin muhabirlerine konuştu. Sayın, hayatını biri, bir yapım veya projede oynayacaksa o kişilerden ilk aklına gelenin Burcu Biricik olduğunu söyledi.
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Yeşilçam'ın kıymetli oyuncularından ve sahnelerin en kıymetli seslerinden biri olan Emel Sayın, yıllara meydan okuyan güçlü sesiyle hala konserler vermeye ve dinleyenlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.
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Dupduru güzelliğiyle ve boncuk boncuk bakan gözleriyle son yıllarda birçoğumuzun gönlünde taht kurmayı başaran Burcu Biricik'i de illaki tanıyorsunuzdur! Kendisi şimdilerde bebeğini yeni kucağına almış çiçeği burnunda bir anne.
Kıymetli sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz akşam İkinci Sayfa magazin muhabirlerine bir röportaj verdi. Sayın'a onun hayatını anlatan bir proje yapılırsa kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulunca Emel Hanım'ın ilk aklına gelen isim oyuncu Burcu Biricik oldu.
Emel Sayın'ın yaptığı açıklamayı merak edenler için👇
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