Oyunculuğunu Babadan Almış: Ahmet Kural, Minik Oğluşunu Esprili Bir Dille Anlattı!
Oyunculuğunu Babadan Almış: Ahmet Kural, Minik Oğluşunu Esprili Bir Dille Anlattı!
Sempatik oyuncu Ahmet Kural, son günlerde baba olmanın taze heyecanını yaşıyordu. Kural, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın mikrofonlarına babalık deneyimini ve minik oğlunu anlattı.
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Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı Düğün Dernek ve Çalgı Çengi gibi popüler filmlerdeki başarısıyla tanıyoruz. Kendisi, komedi filmlerine yakışan yüzü ve oluşturduğu tiplemeler ile kendisini izleyicisine sevdirmeyi başarmış bir isim.
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Kural, geçtiğimiz yıllarda hayat arkadaşını buldu ve 2023 senesinde Çağla Gizem ile dünyaevine girdi. Evliliğin üzerinden çok geçmeden çift bebek beklediklerini duyurdu ve minik oğullarını bu yıl kucaklarına aldı.
Bebişin yüzünü henüz göremesek de taze anne baba olan ikili, aile saadetlerini sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşıyor.
Geçtiğimiz akşam bir davette Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Ahmet Kural'a babalık deneyimi ile ilgili sorular yöneltildi. Yüzündeki kocaman gülümse ve sıcacık bir mutlulukla soruları yanıtlayan Kural, bebeğinin mimiklerini çok fazla kullandığını ''Kaşı gözü çok oynuyor'' cümlesiyle ifade ederek kendisine sorulan soruları samimimi bir dille yanıtladı.
O anları izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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