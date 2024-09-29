Mert Öcal'ın Düğününde Objektiflere Poz Veren Futbolcu Sercan Yıldırım'ın Gömleğindeki Ruj İzi Dikkat Çekti!
Mert Öcal'ın Düğününde Objektiflere Poz Veren Futbolcu Sercan Yıldırım'ın Gömleğindeki Ruj İzi Dikkat Çekti!
Survivor'un popüler isimlerinden Mert Öcal, bugün Sude Burcu ile dünyaevine girdi. Öcal'ın düğününe ünlü isimler akın etti. Bunlardan biri olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın gömleğindeki gizemli ruj izi ise Yasin Kocatepe'nin objektiflerinden kaçmadı.
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Futbolcu Sercan Yıldırım'ı birçoğunuz Survivor geçmişinden tanıyorsunuzdur. Yıldırım, o dönemlerde aynı yarışmada olan takım arkadaşı Nisa'ya olan ilgisiyle de sık sık dillere düşüyordu belki hatırlarsınız.
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Bir süredir magazin gündeminden uzakta bir hayat yaşayan futbolcu, bugün gerçekleşen Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğün törenine katıldı. Öcal ve Yıldırım Survivor zamanlarından arkadaşlar.
Sercan Yıldırım beyaz gömleğiyle düğünde boy gösterirken Yasin Kocatepe'nin objektiflerine yakalandı. Yıldırım'ın gömleğindeki kırmızı ruj izi ise oldukça dikkat çekti. Bu gizemli ruj izinin kime ait olduğunu ise henüz bilemiyoruz.
Ünlü futbolcunun ''Eyvallah, hiç sıkıntı yok!'' diyerek pozlardan pozlara büründüğü anları izlemek isterseniz👇
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