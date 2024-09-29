Mert Öcal'ın Düğününde Objektiflere Poz Veren Futbolcu Sercan Yıldırım'ın Gömleğindeki Ruj İzi Dikkat Çekti!

Survivor'un popüler isimlerinden Mert Öcal, bugün Sude Burcu ile dünyaevine girdi. Öcal'ın düğününe ünlü isimler akın etti. Bunlardan biri olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın gömleğindeki gizemli ruj izi ise Yasin Kocatepe'nin objektiflerinden kaçmadı.