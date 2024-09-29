Serdar Ortaç, ''Namaza Başlasan Ne Güzel Olur'' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Gündeme Geldi
Serdar Ortaç, ''Namaza Başlasan Ne Güzel Olur'' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Gündeme Geldi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medyasını oldukça aktif kullanan isimlerden. Yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara ara sıra cevap da vermeyi ihmal etmeyen Ortaç, bugün yaptığı paylaşımına gelen bir yoruma verdiği 'gösteriş' yanıtıyla dikkatleri üzerine çekti.
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''Karabiberim'' ile hayatımıza bol neşeli bir şekilde giriş yapan ve uzun yıllardır da şarkıları dillerimizden düşmeyen Serdar Ortaç'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisini müzik hayatının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık görüyoruz. Kendisi en son ''kumarda kaybettikleri''ni açıklamış ve bu oldukça konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ünlü isim bu kez de sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevapla gündeme gelmeyi başardı. ''Ah abim bir de namaza başlasan ne güzel olur'' diyen takipçisine Ortaç, ''Meral abla namazımı kılarken video mu çekeyim? Millete gösteriş mi yapayım gözünü seveyim'' diyerek yaptığı ibadeti sosyal medyada paylaşan ünlüleri hedefine aldı.
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