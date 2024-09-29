Serdar Ortaç, ''Namaza Başlasan Ne Güzel Olur'' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Gündeme Geldi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medyasını oldukça aktif kullanan isimlerden. Yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara ara sıra cevap da vermeyi ihmal etmeyen Ortaç, bugün yaptığı paylaşımına gelen bir yoruma verdiği 'gösteriş' yanıtıyla dikkatleri üzerine çekti.