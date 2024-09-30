Yılın Çiftinden Set Sürprizi: Taze Aşık Kubilay Aka Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Dizi Setinde Ziyaret Etti
Yılın Çiftinden Set Sürprizi: Taze Aşık Kubilay Aka Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Dizi Setinde Ziyaret Etti
Bu seneye yaşamaya başladıkları aşkla gündeme bomba gibi düşen oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde yeni bir gelişme meydana geldi. Aka, güzeller güzeli sevgilisi Sancaktutan'ı şimdilerde rol aldığı dizisinin setinde ziyaret etti.
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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yıldızı, geçtiğimiz yıllarda rol aldığı 'Son Yaz' isimli diziyle parlamıştı. Şancaktutan şimdilerde 'Siyah Kalp' adındaki televizyon dizinde Melek karakterine hayat veriyor.
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Bir dönem gerek çapkınlıkları gerek inişli çıkışlı ilişki hayatıyla dillerden düşmeyen karizmatik oyuncu Kubilay Aka'yı ise tanımayanınız yoktur. Kendisi Aşk101 ve Çukur gibi oldukça popüler dizilerde rol almış bir isim.
İki ünlü isim, 'canım inan hiç beklediğin anda oluyor'' dercesine bir ay önce kameraların önüne el ele çıkarak aşklarını ilan etmiş ve bizleri oldukça şaşırtmıştı.
Şimdilerde yoğun set temposunda bir o yana bir bu yana koşuşturan Hafsanur Sancaktutan'ı sevgilisi Kubilay Aka, yalnız bırakmadı. Yakışıklı oyuncu, Sancaktutan'ı setinde ziyaret etti. O anlar sosyal medyaya bu görselle yansıdı👇
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