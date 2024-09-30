Yılın Çiftinden Set Sürprizi: Taze Aşık Kubilay Aka Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Dizi Setinde Ziyaret Etti

Bu seneye yaşamaya başladıkları aşkla gündeme bomba gibi düşen oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde yeni bir gelişme meydana geldi. Aka, güzeller güzeli sevgilisi Sancaktutan'ı şimdilerde rol aldığı dizisinin setinde ziyaret etti.