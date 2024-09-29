Ateş Bacayı Fena Sarmış! Aleyna Kalaycıoğlu ve Sevgilisi Rapçi Vahap Canbay: ''Evlilik Survivor'ına Hazırız!''

Taze aşıklar; Survivor'ın sevilen ismi Aleyna Kalaycıoğlu ve rapçi Canbay arkadaşları Mert Öcal ve Sude Burcu'nun bugün gerçekleşen düğününe katıldı. İkili, Magazin Burada muhabirlerine samimi evlilik ve ilişki açıklamalarında bulundu.