Ateş Bacayı Fena Sarmış! Aleyna Kalaycıoğlu ve Sevgilisi Rapçi Vahap Canbay: ''Evlilik Survivor'ına Hazırız!''
Ateş Bacayı Fena Sarmış! Aleyna Kalaycıoğlu ve Sevgilisi Rapçi Vahap Canbay: ''Evlilik Survivor'ına Hazırız!''
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Birçoğunuzun Survivor isimli yarışma programıyla tanıyıp sevdiği Mert Öcal ve kız arkadaşı Sude Burcu bu akşam gerçekleşen bir düğünle dünya evine girdi.
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Haliyle bu düğün Survivor ailesinin ve ünlülerin akınına uğradı. Çiftin bu mutlu gününe eşlik eden isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu'ydu.
Kalaycıoğlu şimdilerde pusulasının yönünü her anlamda müziğe doğru çevirmiş durumda. Kariyerine çıkarttığı hit parçalarla devam ederken, özel hayatında da bu ünlü güzelin kalbini çalan isim ise rapçi Canbay belki haberiniz vardır.
Çifte kumruların aşkı henüz çok taze fakat Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu buna rağmen kameraların önüne el ele çıkmaya hiç çekinmiyor ve davetlere birlikte katılmayı tercih ediyor.
Çift, arkadaşları Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe de birlikte katıldı. İkiliyi bir arada yakalayan Magazin Burada muhabirleri ufukta evlilik olup olmadığını sormadan edemedi. Bunun üzerine Kalaycıoğlu ve Canbay ağız birliyle ''Hazırız!'' dedi.
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''Evlilik Survivor'ına hazırız!'' diyen Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun röportajını merak edenleri hemen şöyle alalım👇
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