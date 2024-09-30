Misler Gibi Koktu Buralar: Ünlü Güzellerimizin Kullandıkları Parfümleri Mercek Altına Alıyoruz!
Misler Gibi Koktu Buralar: Ünlü Güzellerimizin Kullandıkları Parfümleri Mercek Altına Alıyoruz!
Kokuların büyülü dünyasına hoş geldiniz diyerek başlamak ve yasemin kokulu bahçelerde, sizleri rüya gibi bir serüvene çıkartmaya davet etmek istiyoruz! Ünlü güzellerimizin nasıl koktuğunu, hangi markaların parfümlerini tercih ettiklerini merak ediyorsanız haydi başlayalım!
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1. Hadise- YSL Black Opium
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2. Melis Sezen- YSL Supreme Bouquet
3. Pınar Deniz- YSL Black Opium
4. Eda Ece- Parfums de Marly Delina Exclusif
5. Hande Erçel- Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
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6. Serenay Sarıkaya- Maison Francis Kurkdijian Oud Satin Mood
7. Esra Bilgiç- Armani Vert Malachite
8. Başak Dizer Tatlıtuğ- Le Labo's Santal 33
9. Aslı Enver- Dior Addict
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