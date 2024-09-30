Misler Gibi Koktu Buralar: Ünlü Güzellerimizin Kullandıkları Parfümleri Mercek Altına Alıyoruz!

Dişil enerji ve cazibe deyince akıllara ilk gelen isimlerden birisi tabii ki de Hadise. Parfüm dosyası yapıp da onu almamak bizlerin ayıbı olurdu doğrusu. Işıltılı sahne kostümleri, buğulu göz makyajı ve iddialı danslarıyla hafızalarımızda yer edinen ünlü şarkıcının yanından esen bir rüzgarla etrafa nasıl bir koku yayıldığını merak ediyorsanız kısaca şöyle özetleyelim;

Oldukça baştan çıkartıcı bir koku olan Black Opium, cezbedici bir kadının portresini kolaylıkla çizebilir. Üst notalarında mandalina yağı ve Fransız lavantası bulanan parfümün kalp notalarını ise lavanta, zambak, yasemin ve portakal çiçeği oluşturuyor. Dip notalarda bulunan sedir, amber, misk ve vanilya ise parfümün vücudunuzda durdukça sıcaklığının teninize nüfus edeceğinin sinyalini veriyor.