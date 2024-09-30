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Misler Gibi Koktu Buralar: Ünlü Güzellerimizin Kullandıkları Parfümleri Mercek Altına Alıyoruz!

Misler Gibi Koktu Buralar: Ünlü Güzellerimizin Kullandıkları Parfümleri Mercek Altına Alıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 23:42

Kokuların büyülü dünyasına hoş geldiniz diyerek başlamak ve yasemin kokulu bahçelerde, sizleri rüya gibi bir serüvene çıkartmaya davet etmek istiyoruz! Ünlü güzellerimizin nasıl koktuğunu, hangi markaların parfümlerini tercih ettiklerini merak ediyorsanız haydi başlayalım!

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1. Hadise- YSL Black Opium

1. Hadise- YSL Black Opium

Dişil enerji ve cazibe deyince akıllara ilk gelen isimlerden birisi tabii ki de Hadise. Parfüm dosyası yapıp da onu almamak bizlerin ayıbı olurdu doğrusu. Işıltılı sahne kostümleri, buğulu göz makyajı ve iddialı danslarıyla hafızalarımızda yer edinen ünlü şarkıcının yanından esen bir rüzgarla etrafa nasıl bir koku yayıldığını merak ediyorsanız kısaca şöyle özetleyelim;

 Oldukça baştan çıkartıcı bir koku olan Black Opium, cezbedici bir kadının portresini kolaylıkla çizebilir. Üst notalarında mandalina yağı ve Fransız lavantası bulanan parfümün kalp notalarını ise lavanta, zambak, yasemin ve portakal çiçeği oluşturuyor. Dip notalarda bulunan sedir, amber, misk ve vanilya ise parfümün vücudunuzda durdukça sıcaklığının teninize nüfus edeceğinin sinyalini veriyor.

2. Melis Sezen- YSL Supreme Bouquet

2. Melis Sezen- YSL Supreme Bouquet

Bazen çocuksu, cıvıl cıvıl ve neşeli bazen seksi ve cazibeli olabilen o kadınları illaki bir yerlerden tanıyorsunuzdur. Melis Sezen de bu kadınlardan biri. Ünlü oyuncu denediği farklı saç stilleri ve dönem dönem değiştirdiği stiliyle 'dinamik kadın' yönünü gözler önüne hiç çekinmeden seriyor. 

Kendisinin parfüm seçimi olan Supreme Bouquet, daha çok gece saatleri ve kış aylarına uygun bir parfüm denilebilecek bir koku. Açılışını bergamot ve kırmızı biberle yapan parfümün dip notalarında beyaz çiçekler diye bilenen 'tuberose'  ve ylang ylang bulunuyor. Parfüme asıl iddiayı veren de tam olarak bu kombinasyon zaten. Ylang ylang öz olarak afrodizyak bir yapıya sahip olduğundan bu koku, karşı cinsi kendisine kolaylıkla çekebilen bir harman haline geliyor. Son olarak parfümün alt notalarında sandal ve amber bulunuyor. Supreme Bouquette'i bir klasmana sokmamızı isterseniz bu parfüm kesinlikle odunsu ve bulunduğu ortamda oldukça baskın duyulabilecek bir koku diyebiliriz!

3. Pınar Deniz- YSL Black Opium

3. Pınar Deniz- YSL Black Opium

Duru güzel Pınar Deniz de bir Black Opium kullanıcısı. parfümün sahip olduğu notaları ve hissiyatını ilk maddemizde sizlere açıklamıştık. Bu kokunun özelliklerini Pınar Deniz ile çok bağdaştıramasak da ünlü isim de kendisini bu kokunun cazibesine kaptıran güzellerimizden biri olmayı tercih etmiş. Ee ne diyelim, güzele ne yakışmaz ki!

 Peki sen ne önerirsin sevgili editör, söyle de bilelim derseniz; Pınar Deniz, Yargı dizisinde çizdiği güçlü, kendinden emin ve femme fatal duruşuyla bence kesinlikle YSL- Libre kadını. Bir lavanta bahçesi kadar duru fakat Madagaskar vanilyası, sedir ve ambergis kadar da gizemli ve büyüleyici birisi.

4. Eda Ece- Parfums de Marly Delina Exclusif

4. Eda Ece- Parfums de Marly Delina Exclusif

Sıradaki ünlü ismimiz ise Eda Ece ve çantasından eksik etmediği, her gittiği yerde sorulan parfümü Delina. Hem maviş ve sarışın güzelimiz, tercihini tam bir beyaz ten kokusu olan bir gül parfümü olan Delina'dan yana kullanıyor. Şişesi bile pespembe olan bu parfüm, ilk görüşte bile ben ''gül ve ötesiyim'' diye bağırıyor adeta. Üst notalarında; bergamot, armut greyfurt barındıran bu parfüm; vuruculuğunu orta notalarında saklıyor ve Isparta Gülünün o sıcacık esintisini burunlarıma armağan edercesine bir 'gül bahçesi rüyası' gibi sunuyor. Çiçekli kokuları ve özellikle tercih ettiğiniz parfümlerde gül kokusunu seviyorsanız, sizler de Eda Ece'nin izinden giderek bu parfüme kesinle bir şans verebilirsiniz. 

5. Hande Erçel- Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

5. Hande Erçel- Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

İzninizle biraz başım ağrıdı, ben gidiyorum...

Şaka bir yana ceylan gözlü güzelimiz Hande Erçel'in parfüm tercihi biraz fazla iddialı. Niş koku grubuna ait olan Baccarat, açılış notalarından en dibine kadar oldukça iddialı ve ağır notalara sahip. Açılışını safran ve yaseminle yapan parfüm; orta notalarında kehribar ve ambergisi barındırıyor. Parfümün alt notlarında ise köknar reçinesi ve klasik Sedir Ağacı bulunuyor.

Bu niş kokuyu kullanan ünlü isimlerimizden biri de Şeyma Subaşı. İki ünlü güzelimizin stillerini merceğe aldığımızda iki ismin de dikkatleri üzerine çekmeyi ve davetlerde parıltılı aksesuarlar kullanmayı sevdiklerini gözlemliyoruz. Bu duruma Erçel ve Subaşı'nın sosyetik davetlere sık sık katılan isimler olduklarını da eklersek, bu denli iddialı bir parfüm kullanmalarını hiç de garipsemediğimizi söylemek yanlış olmayacak diye düşünüyoruz. Siz de önemli davetleriniz ve özel gecelerinizde bu parfümü iç rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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6. Serenay Sarıkaya- Maison Francis Kurkdijian Oud Satin Mood

6. Serenay Sarıkaya- Maison Francis Kurkdijian Oud Satin Mood

Saten elbiseli yaz akşamlarının zarif kadını Serenay Sarıkaya, ne yazık ki hangi parfümü kullandığını henüz herhangi bir platforma açıklamadı. Fakat bizler allem ettik, kallem etik; kendisinin Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizisinde bir date'e hazırlık sahnesinde sıktığı parfümü sizler için bulduk. İçi dışı bir karaktere sahip olan ünlü ismin, kendi parfümünü diziye uyarlayarak kullanmış olabilmesi mümkünler içerisinde olduğundan; gelin bakalım nasıl bir kokuymuş bu 'Oud Satin Mood'?

 Gizemli ve karanlık şişe tasarımı ve parfümün isminden anlayacağınız üzere parfüm karanlık hazlar için bir açılış kapısı vaad ediyor. Oldukça lüks bir koku deneyimi sunan bu parfüm sarışın güzellerimizin çoğunlukla tercih ettiği gül notasını baz olarak kullanıyor. Daha meyvemsi ve floral koku grubunda değerlendirebileceğimiz bu parfümün hissiyatını sizlere şu cümleyle özetleyebiliriz: '' Bir yaz gecesinde, üstü açık lüks arabanızla rengarenk gül bahçelerinin yanından geçiyorsunuz ve parfümün o odunsu amberli alt notaları; tatlı rüzgara karışarak yüzünüzü hiç de hırçın davranmadan yüzünüzü okşuyor.'' 

7. Esra Bilgiç- Armani Vert Malachite

7. Esra Bilgiç- Armani Vert Malachite

Bir bakış baktın, kalbimi yaktın diyebileceğimiz kadar kusursuz bir simaya sahip ünlü güzelimiz Esra Bilgiç, parfüm markası tercihini Armani'den yana kullanmış. Vert Malachite, mistik ve oryantal bir koku olarak özetlenebilecek bir parfüm. Bilgiç'in böylesine bir parfümü tercih etmesine hiç şaşırmadık doğrusu. Çünkü bu koku o kadar sofistike ve imza bir koku ki her ten ne yazık ki bunu taşıyamaz. Parfüm malahit taşından ilhamla tasarlanan şişesiyle, sizleri derin ve gizemli ormanlarında kaybolmaya davet ediyor.

 Parfümün notalarına bakacak olursak; üst notalarda petitgrain ve acı portakal yer alıyor. Orta notalarda ylang-ylang, yasemin ve pembe biber yer alırken Prive Bert Malachite parfümün alt notalarda ise benzoin, zambak ve vanilya bulunuyor.

8. Başak Dizer Tatlıtuğ- Le Labo's Santal 33

8. Başak Dizer Tatlıtuğ- Le Labo's Santal 33

Özgüvenli, kendinden emin ama zarafetini çantasından asla ayırmayan kadının kokusu nedir diye sorsanız size vereceğimiz tek cevap: Santal 33 olurdu. Bir stil danışmanı olan Başak Dizer de tercihini bu kokudan yana kullanmış. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden çıkmış bir zarafete sahip olan ünlü güzelimiz, parfümüyle de bu çizgisini hiç bozmadan korumak istemiş belli ki. Temel anlamda bir sandal ağacı parfümü olan bu koku, tazecik kesilmiş bir odun parçası ve doğanın berraklığını hiç tereddütsüz içerisinde barındırıyor. Menekşe, iris ve amberle harmanlanan bu koku, pudramsı bir nüans veriyor. Oldukça kaliteli ve katmanlı olan bu koku, kullanıcısını büyülü bir Cindrella masalında gibi hissettirebilecek kadar da iddialı bir dizayna sahip. 

9. Aslı Enver- Dior Addict

9. Aslı Enver- Dior Addict

Gülüşüyle içimizi ısıtan başarılı oyuncu Aslı Enver, kendisinden hiç de beklenmeyecek kadar iddialı bir parfüm olan Dior- Addict ile listemize giriş yapıyor. Bilenler bilir; yılların eskitemediği, imza kokuların şahı olan bu parfümün seveni olduğu kadar bir o kadar da sevmeyeni var.  Üst notalarda böğürtlen, mandalina yaprağı ve ipek ağacı çiçeği; orta notalarda yasemin, gece açan Cereus, portakal çiçeği ve gül; temel notalar vanilya, Tonka Fasulyesi ve Mysore sandal ağacını barındırıyor. 

 Bu parfümü sisli ve tütsülü bir koku olarak özetlemek mümkün. Adı gibi bağımlılık yaratıcı olmasını da gizemli koku birleşimlerine borçlu olan bu parfüm, tam bir gece kokusu. Vanilyanın Tonka Fasülyesi ile harmanlanması ise bu parfümün en dikkat çekici noktası. 

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