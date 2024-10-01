Başak Dizer'in Gizemli Paylaşımının Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan Dikkat Çeken Demeç: ''Deri Değiştiriyorum!''
Başak Dizer'in Gizemli Paylaşımının Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan Dikkat Çeken Demeç: ''Deri Değiştiriyorum!''
Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Vogue Man'in bu ayki sayısına konuk oldu. Ünlü isim verdiği röportajda 'yeni sulara' açılacağının sinyallerini vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yarattığı karakterlerin etkisi üzerimizden uzun bir süre gitmediği, karizmasına her defasında bir kez daha hayran kaldığımız oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u en son Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinde izlemiştik.
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Tatlıtuğ, 2016 yılında zarafeti ve güzelliğiyle nam salmış tasarımcı ve stilist Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. 2022 yılına geldiğimizde ise çift Kurt Efe ismini verdikleri minik oğullarını kucaklarına almışlardı.
Nazar değmesin diyelim, Tatlıtuğ çifti yıllardır aile saadetlerine mutlu mesut devam ediyor ve bunu yer yer sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine göstermekten çekinmiyorlar.
Başak Dizer Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı belki hatırlarsınız. Dizer, gizem yaratarak paylaştığı görselle yeni girişimlerin yolda olabileceğinin sinyalini işte böyle vermişti👇
Kıvanç Tatlıtuğ ise Vogue Man'in bu ayki sayısına konuk oldu. Dergi için verdiği röportajda ''Hayat bana sürekli üretmeyi, deri değiştirmem gerektiğini öğretti. Şimdi mesela yapımcılık ve üretim serüvenim başlıyor. Üretilen hikayelere dahil olmak yıllardır yaptığım bir şey. Fakat şimdi yoktan bir şeyi kendim üretebiliyor olmanın hazzını almak istiyorum.'' diyerek ''Tatlıtuğ çifti ortak bir girişimin ateşlerini şimdiden mi harlıyor?'' sorusunu akıllara getirdi.
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