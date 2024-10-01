Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Aşk Dolu Paylaşımları Hız Kesmeden Devam Ediyor!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Aşk Dolu Paylaşımları Hız Kesmeden Devam Ediyor!
Bir dargın bir barışık aşklarına uzun süredir devam eden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, aşk dolu anlarını sosyal medyadan paylaştılar. Ceylan, Erbil'i öpmelere doyamadı.
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aşk hayatıyla en çok gündeme gelen ünlülerimizden bir tanesi. Kendisi uzun bir süredir kendinden kırk yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşıyor biliyorsunuz.
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Bir dargın bir barışık çiftimiz, ayrıldıkları dönem ''imam nikahı'' polemiğiyle gündeme gelmiş ve Ceylan, Erbil'in kendisine ''boş ol'' dediğini ileri sürmüştü. Nitekim çok geçmeden ikili yeniden barışınca bu sefer de ''bebek istemeleri'' gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ünlü çiftimizden bugün yeni bir paylaşım geldi. Gülseren Ceylan yaptığı videolu paylaşımda Mehmet Ali Erbil'i öpmelere doyamadı👇
Paylaşımı merak edenleri şöyle alalım👇
Gülseren Ceylan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise işte bu şekilde tepki gördü👇
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