Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Aşk Dolu Paylaşımları Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Aşk Dolu Paylaşımları Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 16:33

Bir dargın bir barışık aşklarına uzun süredir devam eden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, aşk dolu anlarını sosyal medyadan paylaştılar. Ceylan, Erbil'i öpmelere doyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aşk hayatıyla en çok gündeme gelen ünlülerimizden bir tanesi. Kendisi uzun bir süredir kendinden kırk yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşıyor biliyorsunuz.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aşk hayatıyla en çok gündeme gelen ünlülerimizden bir tanesi. Kendisi uzun bir süredir kendinden kırk yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşıyor biliyorsunuz.

Bir dargın bir barışık çiftimiz, ayrıldıkları dönem ''imam nikahı'' polemiğiyle gündeme gelmiş ve Ceylan, Erbil'in kendisine ''boş ol'' dediğini ileri sürmüştü. Nitekim çok geçmeden ikili yeniden barışınca bu sefer de ''bebek istemeleri'' gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bir dargın bir barışık çiftimiz, ayrıldıkları dönem ''imam nikahı'' polemiğiyle gündeme gelmiş ve Ceylan, Erbil'in kendisine ''boş ol'' dediğini ileri sürmüştü. Nitekim çok geçmeden ikili yeniden barışınca bu sefer de ''bebek istemeleri'' gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu yazımızda detaylıca bahsetmiştik👇

Ünlü çiftimizden bugün yeni bir paylaşım geldi. Gülseren Ceylan yaptığı videolu paylaşımda Mehmet Ali Erbil'i öpmelere doyamadı👇

Ünlü çiftimizden bugün yeni bir paylaşım geldi. Gülseren Ceylan yaptığı videolu paylaşımda Mehmet Ali Erbil'i öpmelere doyamadı👇

Paylaşımı merak edenleri şöyle alalım👇

Gülseren Ceylan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise işte bu şekilde tepki gördü👇

Gülseren Ceylan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise işte bu şekilde tepki gördü👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın