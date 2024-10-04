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Lale Devri Bitti Denmişti: Oyuncu Ertan Saban'dan Tamer Karadağlı'ya Destek Açıklaması Geldi!

Lale Devri Bitti Denmişti: Oyuncu Ertan Saban'dan Tamer Karadağlı'ya Destek Açıklaması Geldi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 19:31

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, ''Lale Devri bitti!'' açıklaması yaparak çalışmayan oyuncuların teşviklerinin kesileceğini duyurmuştu. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan oyuncu Ertan Saban, Karadağlı'ya destek çıktı.

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Çocuklar Duymasın isimli televizyon dizisiyle tanıdığımız oyuncu Tamer Karadağlı, 2023 yılının ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Çocuklar Duymasın isimli televizyon dizisiyle tanıdığımız oyuncu Tamer Karadağlı, 2023 yılının ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Karadağlı geçtiğimiz günlerde, ''Lale Devri bitti! Çalışmayan oyuncuların teşvikini keseceğim.'' diyerek çalışmadan maaş alan oyunculara uygulanacak yaptırımı açıklamıştı.

Karadağlı geçtiğimiz günlerde, ''Lale Devri bitti! Çalışmayan oyuncuların teşvikini keseceğim.'' diyerek çalışmadan maaş alan oyunculara uygulanacak yaptırımı açıklamıştı.

Karadağlı'nın bu sözlerine Erdal Beşikçioğlu, '' Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor.'' diyerek çıkışmış ve eleştirilerini dile getirmişti.

Karadağlı'nın bu sözlerine Erdal Beşikçioğlu, '' Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor.'' diyerek çıkışmış ve eleştirilerini dile getirmişti.

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Devlet Tiyatroları Genel Başkanı'nın bu açıklamasına ünlü isimlerden olumlu ve olumsuz olmak üzere tepkiler gelmeye devam ediyordu. Bir tepki de son dönemlerin sevilen oyuncusu Ertan Saban'dan geldi.

Devlet Tiyatroları Genel Başkanı'nın bu açıklamasına ünlü isimlerden olumlu ve olumsuz olmak üzere tepkiler gelmeye devam ediyordu. Bir tepki de son dönemlerin sevilen oyuncusu Ertan Saban'dan geldi.

Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Saban, ''Çalışmadan para almak şerefsizliktir!'' diyerek Tamer Karadağlı'ya destek çıktı.

Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Saban, ''Çalışmadan para almak şerefsizliktir!'' diyerek Tamer Karadağlı'ya destek çıktı.
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