Edis Kadın Cinayetlerini Bir Toplumsal Sorun Olarak Ele Aldı: ''Kişisel Meseleler Üzerinden Değerlendirmeyin''
Edis Kadın Cinayetlerini Bir Toplumsal Sorun Olarak Ele Aldı: ''Kişisel Meseleler Üzerinden Değerlendirmeyin''
4 Ekim günü İkbal ve Ayşenur isimli 19 yaşındaki iki genç kız canice katledildi. Son günlerde yaşanan korkunç olaylara sosyal medyada da tepkiler büyürken ünlü isimler de yaşananlara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizi yasa boğan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti, 4 Ekim günü İstanbul'da yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde yaşanan bu kan dondurucu olayın ardından yurt genelinde gerek sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla gerek düzenlenen yürüyüşler yoluyla fiilen sesler yükselmeye devam ediyor. Halk her gün kadına yönelik baskıya, şiddete ve kadın cinayetlerine ''Dur!'' diyor.
Ünlü şarkıcı Edis de bu isimlerden biri oldu. Başarılı şarkıcı, X hesabı üzerinden kadın cinayetlerini toplumsal bir sorun olarak ele aldığı bir yazı paylaştı. ''Kadın cinayetleri politiktir'' fikrine dayanan tweetini, öldürülen iki genç kızın ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek bitirdi.
Edis'in paylaşımı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Politik ve aynı zamanda ideolojiktir.