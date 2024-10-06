Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, İkbal ve Ayşenur Cinayeti Hakkında Konuştu: ''Ben de Korkuyorum!''
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, İkbal ve Ayşenur Cinayeti Hakkında Konuştu: ''Ben de Korkuyorum!''
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.
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4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde katil Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Bu kan donduran cinayet, magazin gündemi dahil tüm ülke genelinde büyük bir tepki topladı.
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Kadınlarımızın katledilmesine tepki gösteren isimlerden biri de ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. Gittiği bir mekanın çıkışında eşi Burak Yırtar ile Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.
Sakallıoğlu, ''Kolay bir dönemden geçmiyoruz ben de farkındayım. Ben de korkuyorum. Ünlü olmak bizi korumuyor ki. Sokakta yürümenin lüks olduğu yere doğru gidiyoruz.Anne olsam mı, olmasam mı diye soruyorum.” dediği bir açıklamada bulundu.
Ünlü komedyen, kadın cinayetlerinin faillerinin hapse girmesi ve girenin de çıkmaması gerektiğini düşündüğünü de söyledi.
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